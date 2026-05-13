OFICIAL: La MLS reveló el sueldo de Chucky Lozano en 2026 y es Top-5 a pesar de no jugar en San Diego

Hirving Lozano no se encuentra dentro de la pre lista de 55 convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las razones son claras: no juega en el San Diego FC debido a problemas en el vestidor con su entrenador Mikey Varas. Al margen de eso, la MLS reveló los sueldos de los jugadores para este 2026 y el Chucky es Top-5 mejor pagados.

Mientras que Chucky Lozano por fin sabe qué pasará con su carrera tras su problema con el San Diego, lo cierto es que tiene cierta comodidad en el equipo de la MLS, puesto que el mexicano es el cuarto jugador mejor pagado de la liga de futbol de los Estados Unidos, con un salario de 6 millones de dólares por temporada. Además, ahora aumentó su compensación extra.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

Además de informar sobre los salarios, la MLS también muestra los bonos garantizados (los que no son específicamente por rendimiento). En ese sentido, la compensación garantizada del Chuky Lozano en el San Diego es de 9.3 millones de dólares. Esto representa un aumento con respecto al año pasado, cuando era de 7.6 MdD.

Los 5 jugadores mejores pagados de la MLS en 2026

Lionel Messi (Inter Miami): $ 28,333,333 dólares de compensación garantizada

Heung-min Son (LAFC): $11,152,852 dólares de compensación garantizada

$11,152,852 dólares de compensación garantizada Rodrigo de Paul (Inter Miami): $9,688,320 dólares de compensación garantizada

$9,688,320 dólares de compensación garantizada Hirving Lozano (San Diego FC): $9,333,333 dólares de compensación garantizada

$9,333,333 dólares de compensación garantizada Miguel Almirón (Atlanta United): $7,871,000 dólares de compensación garantizada

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Chucky Lozano difícilmente regrese a México|Crédito: San Diego FC

¿Qué pasó con Chucky Lozano en el San Diego de la MLS?

“Chucky” Lozano tuvo un fuerte cruce con el técnico Mikey Varas en octubre de 2025 tras salir de cambio en un partido. El mexicano fue separado temporalmente del equipo antes de los playoffs y, aunque después se disculpó y volvió al plantel, la directiva decidió no contar con él para 2026 por temas disciplinarios y el desgaste en la relación.

Todo hace parecer que el San Diego dejará salir al Chucky Lozano ante prácticamente cualquier oferta que llegue desde otro equipo, ya que no forma parte de los planes de la institución. El delantero de 30 años con pasado en Napoli está teniendo sus últimos meses con ese gran salario.

