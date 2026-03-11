MLS Semana 4: Los horarios de TODOS LOS JUEGOS de la jornada

La MLS Semana 4 llega con una agenda cargada de partidos que prometen emociones en todo Estados Unidos y Canadá. El calendario del fin de semana presenta duelos clave como LAFC vs St. Louis City SC, Charlotte FC vs Inter Miami CF y varios enfrentamientos entre clubes que buscan consolidarse en la tabla. Con la temporada apenas tomando ritmo, la agenda MLS Semana 4 con horarios en Estados Unidos (ET, CT y PT) se convierte en información clave para los aficionados latinos que siguen cada jornada del futbol en Norteamérica. Equipos históricos, nuevas franquicias y plantillas reforzadas protagonizan una fecha que puede empezar a marcar tendencias en la clasificación.

La actividad se concentrará principalmente el sábado 14 de marzo, con una extensa cartelera de encuentros, mientras que el domingo 15 de marzo cerrará la jornada con tres partidos más que podrían mover posiciones en ambas conferencias.

¿Qué partidos destacan en la agenda de la MLS Semana 4?

La Semana 4 de la MLS incluye enfrentamientos que han despertado expectativa entre los aficionados del futbol en Estados Unidos. Uno de los más atractivos será el choque entre LAFC y St. Louis City SC, dos equipos que han mostrado dinamismo ofensivo desde el arranque de la temporada.

Otro duelo que roba reflectores es Charlotte FC vs Inter Miami CF, un enfrentamiento que en los últimos años ha generado gran atención mediática dentro de la Major League Soccer.

También destacan partidos importantes para clubes protagonistas del torneo como Columbus Crew, Atlanta United FC y LA Galaxy, equipos que buscan sumar puntos clave en el inicio del campeonato para mantenerse cerca de los primeros puestos.

Además, franquicias como New York City FC, Orlando City SC y Houston Dynamo FC intentarán aprovechar su localía para escalar posiciones en la tabla.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Agenda completa y horarios de la MLS Semana 4 en Estados Unidos

La MLS Semana 4 horarios Estados Unidos presenta partidos a lo largo de todo el fin de semana, con encuentros desde la mañana hasta la noche.

Sábado 14 de marzo

Toronto FC vs New York Red Bulls

ET 12:00 PM | CT 11:00 AM | PT 9:00 AM

Atlanta United FC vs Philadelphia Union

ET 2:15 PM | CT 1:15 PM | PT 11:15 AM

Columbus Crew vs Nashville SC

ET 5:15 PM | CT 4:15 PM | PT 2:15 PM

Charlotte FC vs Inter Miami CF

ET 6:30 PM | CT 5:30 PM | PT 3:30 PM

New York City FC vs Colorado Rapids

ET 6:30 PM | CT 5:30 PM | PT 3:30 PM

Orlando City SC vs CF Montréal

ET 6:30 PM | CT 5:30 PM | PT 3:30 PM

Chicago Fire FC vs D.C. United

ET 7:30 PM | CT 6:30 PM | PT 4:30 PM

FC Dallas vs San Diego FC

ET 7:30 PM | CT 6:30 PM | PT 4:30 PM

Houston Dynamo FC vs Portland Timbers

ET 7:30 PM | CT 6:30 PM | PT 4:30 PM

LA Galaxy vs Sporting Kansas City

ET 8:30 PM | CT 7:30 PM | PT 5:30 PM

Real Salt Lake vs Austin FC

ET 8:30 PM | CT 7:30 PM | PT 5:30 PM

LAFC vs St. Louis City SC

ET 9:30 PM | CT 8:30 PM | PT 6:30 PM

Domingo 15 de marzo

New England Revolution vs FC Cincinnati

ET 1:30 PM | CT 12:30 PM | PT 10:30 AM

Vancouver Whitecaps vs Minnesota United FC

ET 3:30 PM | CT 2:30 PM | PT 12:30 PM

San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders FC

ET 6:00 PM | CT 5:00 PM | PT 3:00 PM

Con una programación extensa y enfrentamientos en varias ciudades, la MLS 2026 ofrece un fin de semana lleno de futbol para los aficionados que siguen cada jornada de la liga.