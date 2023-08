Carlos Vela revela la fecha de su retiro del futbol

El futuro de Carlos Vela es una incógnita, pues el delantero mexicano aún no ha definido su destino, no se sabe si saldrá del LAFC o renovará contrato, incluso se habló de la posibilidad de regresar a Europa o de probar suerte en el futbol mexicano.

“Veo que está cerca el final de mi carrera, eso es innegable, no te podría decir si uno o dos años más. Ya no es cuestión de largo plazo, ahora estamos a cada año estoy: ¿Juego o no juego? ¿Dónde? ¿Cómo? los pasitos ya son muy cortos, porque ya queda muy poco camino y hay que tomarlo con calma, creo que he tomado buenas decisiones”, explicó Carlos Vela para la cadena FOX Sports.

Afirmó en la misma platica que por edad, por nivel, Carlos Vela siempre dijo que aún podía seguir en Europa, pero cuándo su cabeza le dijo que desea algo nuevo, una nueva aventura.

“Si claro, la verdad que ese tren era difícil de rechazar, obviamente son clubes que no siempre tienen la oportunidad de que haya ese interés y también sabia que era a corto plaza”, y afirmó que hizo todo lo posible por que pasara, pero no fue así.

¿Carlos Vela jugaría en la Liga BBVA MX?

El “Bombardero” afirmó que no ha pensado volver a la Liga BBVA MX, y dijo: “No es algo que digo tengo que hacerlo antes de retirarme”; pero mencionó que no cierra las puertas, así que dejó abierta la posibilidad de jugar en el futbol mexicano.

Te puede interesar: Insólito, se agotan las entradas para ver a Lionel Messi en Dallas en 18 minutos

¿Cuándo vence el contrato de Carlos Vela con LAFC?

Carlos Vela aún no ha renovado con el cuadro de Los Angeles, pues en una conferencia de prensa reciente comentó que aún no ha pensado su futuro y que estaba concentrado en el presente, aunque el tiempo ya es factor la realidad es que no hay nada oficial y el contrato vence el 31 de diciembre de 2023.

Te puede interesar: Esto tendría que pagar Cruz Azul por Willian José