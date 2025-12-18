Cartelera completa y títulos que se disputarán en la pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, "Judgment Day", se celebrará este viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida. El combate estelar enfrentará a dos de las figuras más mediáticas del boxeo actual en un duelo de peso pesado que, aunque no tendrá cinturones en juego, sí contará de manera oficial para el récord profesional de ambos.

Paul y Joshua protagonizarán un combate profesional pactado a ocho asaltos de tres minutos, con guantes de 10 onzas. No habrá títulos de organismos como el CMB, AMB, FIB u OMB en disputa, pero el resultado será válido ante la comisión local.

Jake Paul llega con marca de 12-1, mientras que Anthony Joshua presenta récord de 28-4, en un duelo que ha generado gran expectativa por el contraste de trayectorias y estilos.

La cartelera promete importantes combates de campeonato

Alycia Baumgardner defenderá los títulos mundiales AMB, FIB y OMB del peso superpluma ante Leila Beaudoin, mientras que la función también contará con el enfrentamiento entre Anderson Silva y Tyron Woodley, en una revancha pactada en peso crucero a seis asaltos, además del duelo entre Jahmal Harvey y Kevin Cervantes en peso superpluma.

Cherneka Johnson y Amanda Galle se enfrentarán por el campeonato mundial indiscutido de peso gallo, mientras que Caroline Dubois defenderá el título mundial ligero del CMB ante Camila Panatta. También verán acción Yokasta Valle, en pelea por el cinturón paja del CMB frente a Yadira Bustillos, además de los combates de Avious Griffin vs Justin Cardona y Keno Marley vs Diarra Davis Jr.

El evento será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming de color rojo, sin costo adicional para sus suscriptores, y se espera una bolsa histórica cercana a los 184 millones. Aunque el combate principal carece de título, su impacto mediático y deportivo es considerable. Joshua no cuenta actualmente ninguna corona tras sus derrotas ante Oleksandr Usyk y Daniel Dubois, mientras que Paul, clasificado en el puesto 14 del ranking crucero de la AMB, decidió subir de división para este reto.

De acuerdo con el propio Jake Paul, su objetivo a mediano plazo es utilizar este tipo de combates para acercarse a una oportunidad real por un campeonato mundial, en una velada que combina espectáculo, títulos oficiales y una de las peleas más comentadas del año.

