¡CONFIRMADO! Casemiro anuncia su salida del Manchester United

Una era llega a su fin en Old Trafford. Ya que el Manchester United anunció mediante sus redes sociales un video en el que el mediocampista brasileño Casemiro abandonará el club al finalizar la presente temporada, una vez que expire su contrato en junio.

El capitán de la Selección Brasileña, de 33 años, llegó al equipo inglés en 2022 procedente del Real Madrid donde es un histórico en una operación cercana a los 80 millones de euros. Durante su etapa en el futbol inglés, disputó 146 partidos y anotó 21 goles, convirtiéndose en un favorito de la afición por su carácter competitivo y su calidad en el centro del campo.

Casemiro busca cerrar una exitosa carrera

"Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida", declaró el futbolista, quien conquistó dos títulos con los "Red Devils", la Carabao Cup en 2023, donde fue clave al marcar el tanto decisivo gol de cabeza en la final ante el Newcastle y la FA Cup en 2024.

Pese a que su rendimiento tuvo altibajos, su alto salario finalmente imposibilitó una extensión de su vínculo. Casemiro deja la institución mientras esta lucha por entrar en los puestos de Champions League, luego de la salida de Ruben Amorim al ubicarse en la quinta posición con 34 puntos, a tan solo una unidad del Liverpool.

Ahora, el experimentado contención, ganador de cinco Champions League con el Madrid, buscará un nuevo equipo para cerrar una carrera marcada por el éxito. Su legado en Inglaterra quedará marcado por su liderazgo y momentos de brillantez en los momentos decisivos. Por el momento no se conoce su próximo destino, pero ya se comienza a especular sus posibles destinos al que llegará en calidad de agente libre.

