¡Doblete! Julián Quiñones marca dos goles en Arabia y le pisa los talones a Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones marcó doblete en el partido de este jueves en la Liga de Arabia, para darle la victoria a su equipo el Al-Qadisiyah enfrentando al poderoso Al Ittihad en donde juega el francés Karim Benzema, par de anotaciones que lo acercan al liderado de goleo que tiene Cristiano Ronaldo.

La Pantera, apodo que lleva Quiñones, demostró una vez más que tiene el nivel para ser miembro de la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA que comienza en menos de 5 meses, haciéndolo con dos goles que le requirieron el olfato, una exigencia física y puntería.

El primer gol de Quiñones ante Al Ittihad

Quiñones primero marcó al 37', cuando iban abajo en el marcador por el gol de Benzema, y todo sucedió cuando una descolgada por la izquierda empujó a Quiñones al área chica y ahí conectó un servicio muy preciso para el primer gol en su cuenta.

El pique que realizó el jugador de origen colombiado y nacionalizado mexicano, fue lo que valió en la jugada, además de haber logrado desmarcarse cuando parecía que tendría encima a los defensores del Al Ittihad que ya conocen de sobra las facultades de este jugador.

Golazo de Quiñones, saliendo de la marca en el área y disparando

El segundo gol fue mucho más complicado y por lo mismo, merece mayor reconocimiento, y es que con el Al-Qadisiyah presionando al 58', Quiñones recibió un pase de manera incómoda, prácticamente de espaldas al arco pero cubriendo el esférico, fue ahí cuando logró girarse y ese movimiento descontroló al arquero quedando franco al arco, disparando y anotando el 2-1.

Con los dos goles, su equipo le dio la vuelta al marcador y se firmó la victoria en esta la jornada 16 del futbol saudí.

Quiñones, amenazante sobre Cristiano Ronaldo

Con su doblete, Julián Quiñones se pone muy cerca de Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo, llegando a 15 tantos y a solo un gol de CR7 que tiene 16. La lucha por el campeonato de anotadores se irá apretando cada vez más, pues además de querer aportar a sus respectivos equipos a sumar triunfos, el portugués anhela agregar anotaciones para la cifra histórica de los mil tantos, mientras que Quiñones quiere la titularidad en Selección y ser campeón de gol aportaría a sus metas.