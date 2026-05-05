El antecedente que preocupa al América: así se han definido partidos en la mesa en la Liga MX

En el futbol mexicano ya ha habido derrotas que no se explican con goles, sino con documentos. A lo largo de los años, la Liga BBVA MX ha vivido episodios donde los partidos no se resolvieron en la cancha, sino en las oficinas. Errores administrativos, alineaciones indebidas o violaciones al reglamento han cambiado resultados y eliminado equipos.

Hoy, con la protesta presentada por Pumas tras el empate ante América en la ida de los cuartos de final, el tema vuelve a la conversación. Y no es la primera vez.

Ocasiones en las que el reglamento ha pesado más que el marcador

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en el Invierno 2001. Pumas alineó durante varios minutos a cinco extranjeros, superando el límite permitido. El castigo no tardó: el resultado oficial se modificó en la mesa, y el episodio terminó incluso con la renuncia de Miguel Mejía Barón.

Años después, en el Clausura 2007, Cruz Azul vivió un golpe aún más duro. En plena Liguilla, utilizó a Salvador Carmona, quien estaba inhabilitado de por vida. La sanción no solo fue deportiva: la eliminación llegó sin necesidad de disputar la vuelta.

EL REGLAMENTO HABLA DE

ELIMINACION EN LIGUILLA

El reglamento dice que alineación indebida en Liguilla significa eliminación, no perder partido, sino quedar eliminado.

SERA? pic.twitter.com/QB2PdQRM6x — david medrano felix (@medranoazteca) May 4, 2026

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Errores que cambian eliminatorias completas

En el Clausura 2022, Tigres ganó en la cancha una semifinal de vuelta ante Atlas, pero alineó más jugadores no formados en México de los permitidos. El castigo fue inmediato: derrota en la mesa y eliminación automática.

Algo similar ocurrió en el Guard1anes 2021. América venció a Atlas en el campo, pero perdió los puntos después de que Federico Viñas participara en el calentamiento sin estar registrado en la cédula arbitral. Un detalle que terminó siendo determinante.

Incluso hay casos donde la historia dio un giro inesperado. En el Apertura 2023, Puebla fue sancionado inicialmente por una supuesta irregularidad en el registro de su cuerpo técnico. Sin embargo, tras apelar ante el TAS, logró recuperar los puntos.

Ese tipo de antecedentes reflejan lo mismo: en la Liga MX, los errores fuera de la cancha pueden ser tan decisivos como un penal en el último minuto.