Castigan con 80 partidos a estrella Dominicana en la MLB por dopaje

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunciaron la suspensión de 80 partidos para el jardinero dominicano Johan Rojas, integrante de los Philadelphia Phillies, luego de que el jugador diera positivo a una sustancia prohibida dentro del programa antidopaje de la liga.

De acuerdo con el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la MLB y la Asociación de Jugadores, en el examen realizado al pelotero se detectó boldenona, un esteroide anabólico que está prohibido por considerarse una sustancia que puede mejorar el rendimiento físico de los atletas. Por este motivo, la liga determinó imponerle la suspensión automática de 80 juegos de temporada regular.

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Como parte del castigo, Rojas no podrá recibir el salario correspondiente a los encuentros que se perderá durante su suspensión. De acuerdo con estimaciones basadas en su contrato actual, el jardinero dejaría de percibir cerca de 395 mil dólares. Además, tampoco tendrá derecho a participar en la postemporada de 2026, incluso si su equipo logra clasificar a los playoffs.

El dominicano, de 25 años, se preparaba para disputar una nueva temporada con Filadelfia tras consolidarse como una pieza defensiva importante en los jardines del equipo. Durante la campaña anterior participó en 71 partidos, en los que registró un promedio de bateo de .224, conectó un cuadrangular, impulsó 18 carreras y sumó 12 bases robadas.

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Desde su debut en las Grandes Ligas, Rojas ha jugado más de 200 encuentros con los Phillies, destacándose principalmente por su velocidad y habilidades defensivas en el jardín central. A lo largo de su carrera acumula promedio de bateo cercano a .250, además de varias decenas de carreras impulsadas y más de 50 bases robadas.

La ausencia del dominicano obligará a los Phillies a reorganizar su alineación para cubrir el jardín central durante buena parte de la temporada. Mientras tanto, la MLB reiteró su postura de mantener controles estrictos para evitar el uso de sustancias prohibidas dentro del béisbol profesional.