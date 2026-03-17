Renata Zarazúa ganó y se pone a un triunfo de clasificar al cuadro principal del Miami Open 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa está pasando por un gran momento en su carrera, ahora ha logrado una gran victoria para poder estar en el cuadro principal del Miami Open 2026, luego de imponerse ante la italiana Martina Trevisan, donde la representante de nuestro país logró registros de 4-6, 6-3 y 6-3 en la ronda de clasificación.

Renata Zarazúa tuvo una remontada muy importante en su carrera, ya que dicho triunfo la coloca a una victoria de tener su boleto asegurado para el torneo Masters 1000 de la WTA.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Renata Zarazúa da un paso importante en su carrera para estar en el Miami Open 2026

La mexicana se encuentra en la posición 89 del ranking de las WTA, así llegó a la qualy del Miami Open 2026, evento al que arribó como séptima cabeza de serie de la clasificación.

Sin embargo, el reto era complicado, pues enfrente se encontraba la italiana Martina Trevisan, quien en el paso llegó a tener la posición 18 del mundo, pero ahora está ubicada en el lugar 631, esto por tener un largo tiempo fuera de competencia.

En el primer set Renata Zarazúa, cayó con parcial de 4-6, pero después remontó y logró darle la vuelta al partido con dos sets en los que se impuso 6-3 y 6-3, logrando ganar la qualy.

La mexicana ya sabe lo que es estar en el cuadro principal del Miami Open, ya que en el 2021, tuvo una gran actuación, llegando a la segunda ronda del torneo, mientras que en el 2025, quedó fuera en la primera ronda, tras presentar algunas molestias en la rodilla.

Además, en las ediciones del 2022 y 2024, Renata Zarazúa había quedado fuera en la primera ronda de clasificación al Miami Open 2026, por lo que su victoria de hoy es un punto muy importante en su carrera.

