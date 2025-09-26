ÚLTIMA HORA: Revelan al árbitro que pitará el América vs Pumas, ¿decisión justa?

Este sábado 27 de septiembre del 2025, se enfrentan América vs Pumas, en una versión más del Clásico Capitalino y el pasado jueves 25 de septiembre del 2025 revelaron al árbitro central, que será el encargado de impartir justicia en un encuentro tan pasional para los aficionados.

Para jugar el Clásico Capitalino, hay que trabajar enfocados y concentrados para demostrar el Alto Rendimiento KEM el día sábado 👊🏽 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/7t49aqqgVI — PUMAS (@PumasMX) September 26, 2025

El árbitro encargado del encuentro es César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los más experimentados, mundialista y que para muchos, es uno de los mejores.

Horario del América vs Pumas

El encuentro de América vs Pumas va a disputarse en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

10 jornadas y aún más por delante. ¡No dejemos de ir juntos! 💙🦅💛 pic.twitter.com/vcqOgJcAiE — Club América (@ClubAmerica) September 26, 2025

Así llegan América y Pumas

América llega en el cuarto lugar de la tabla con 21 puntos. En la jornada 10, logró vencer 1-0 al Atletico de San Luis, por lo que llega con buen ritmo y con el objetivo de poder vencer a Pumas. André Jardine buscará ganar el clásico capitalino, luego de perder ante Chivas el clásico nacional.

Por otra parte, Pumas llega de perder 3-1 ante Juárez en la Jornada 10, cortando una racha siete partidos sin conocer la derrota. Se ubica en el noveno lugar de la tabla con trece puntos conseguidos al tener tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Las bajas que tendrán América y Pumas

América llegará al Clásico Nacional con la sensible baja Henry Martín, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza y Rodrigo Aguirre es duda tras el fuerte choque se llevó. Por su parte, Pumas no contará con Caicedo para el partido ante el equipo de Coapa tras ser expulsado en el Jornada 10.