¡Debilitados! Las sensibles bajas de Pumas para enfrentar al América

Pumas buscará mejorar la imagen que dejó en la frontera ante Juárez. Los felinos vienen de una dura derrota en condición de visitante, ahora buscarán redimirse ante el Club América.

Te puede interesar: Basta de juegos: lo buscan 3 equipos y Cruz Azul le puso fecha límite a Erik Lira para su renovación de contrato

Para este duelo, los felinos no contarán con uno de sus mediocampistas, se trata de José Caicedo, luego de ser expulsado en el duelo en la frontera. Otra de las posibles bajas podría ser Guillermo Martínez, quien, aseguró Efraín Juárez, se encontraría en duda.

“Tengo delanteros mexicanos. Memo hace gol hoy, JJ Macías, sabemos la calidad que tiene, la capacidad, por eso llega a este club, y conforme vayan todos creciendo físicamente, vamos a analizar, a ver qué pasa en los días, cómo evoluciona Memo”, dijo el estratega de Pumas.

Puebla vs Chivas EN VIVO, Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El América llega mejor

Por otro lado, América llega al encuentro tras una victoria ante Atlético San Luis en condición de visitante. El equipo de André Jardine ha mejorado su rendimiento en los últimos encuentros.

“Me gusta la mentalidad, la forma en que controlamos los nervios, el equipo entró al vestidor bastante tenso, aburrido, agitado, y en el segundo tiempo volvimos más acertados para buscar el empate y me quedo con un muy buen sabor de boca al final por esta búsqueda de empatar y fuerza mental”, dijo el DT de los azulcremas.

Jardine, por su lado, sí espera poder contar con uno de sus pilares para este encuentro en plenitud física, se trata de Álvaro Fidalgo.

“Hablar de Fidalgo es bien, donde ya lo conocemos, que fuera del liderazgo que tiene, experiencia y la dedicación de este club, es un referente y un jugador que da control, organizador del equipo, la pelota no le quema nunca, muy claro, lúcido, y cuando está al 100 marca siempre la diferencia. Ojalá pueda recuperarse, fue una semana complicada por su rodilla, fue fundamental su entrada para el empate”, sentenció el técnico americanista.

Te puede interesar: Club América vs Pumas UNAM: ellos son realmente los 5 jugadores más caros del Clásico capitalino