El día que César Luis Menotti comparó a Chilavert con un mono (VIDEO)

La situación vivida en el compromiso entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a los Playoffs de la Champions League, ha generado mucho eco en las redes sociales y entre las figuras del futbol mundial. Una de ellas es José Luis Chilavert, quien atacó a Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Vinícius aseguró sufrir ataques racistas luego de que Prestianni presuntamente lo llamara “mono” en el juego de la Champions League. José Luis Chilavert mencionó que estas declaraciones, así como las de Mbappé, limitan el “juego de hombres” que sugiere el futbol.

¿Menotti comparó a Chilavert con un mono?

En medio de este contexto, y a prácticamente dos años de su deceso, ha surgido un video que tiene como protagonista a César Luis Menotti, entrenador argentino que llegó a dirigir a la Selección Mexicana. Vale decir que el sudamericano tuvo una enemistad importante con el propio Chilavert que se remonta a los años 1988 y 1989.

Esto decía César Luis Menotti sobre Chilavert.



"A Chilavert habría que pasearlo por los colegios para que los chicos sepan cómo era el hombre hace millones de años".



"A Chilavert habría que pasearlo por los colegios para que los chicos sepan cómo era el hombre hace millones de años".

"Primero vino Chilavert, luego el mono y después el ser humano".

Desde ese momento Chilavert se dedicó a criticar en distintas ocasiones a César Luis Manotti, y bajo este contexto, en el año 1999 el argentino no soportó y respondió al paraguayo diciendo la siguiente frase: “Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y las universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años”.

Finalmente, Menotti explicó que “Primero viene Chilavert, después el mono y después el ser humano”. Cabe decir que esta declaración ha tenido mucha más importancia a raíz del supuesto comentario racista de parte del argentino hacia Vinicius que el paraguayo, de cierta forma, “defendió”.

¿Qué ocurrirá con Vinicius Jr después de este hecho?

No ha sido la primera vez que Vinicius asegura sufrir ataques racistas en el terreno de juego, motivo por el cual se espera que el futbolista o, bien, el Real Madrid, lancen un nuevo comunicado respecto a lo ocurrido la semana pasada en la UEFA Champions League.