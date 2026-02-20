Abierto Mexicano de Tenis 2026: ¿Cuándo inicia y qué figuras estarán presentes en Acapulco?

Todo está listo para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes que la República tendrá a lo largo de este año. El Abierto Mexicano de Tenis 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer cuándo empieza y qué figuras ya están confirmadas.

Con el paso de los años, el Abierto Mexicano de Tenis se ha convertido en uno de los torneos más importantes de esta disciplina no solo por el dinero que entrega, sino por la cantidad de estrellas que año con año llegan al estado de Guerrero. Ahora bien, ¿sabes cuándo empieza este evento?

¿Cuándo empieza el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Será en el paradisiaco puerto de Acapulco en el que decenas de atletas se presentarán para disputar el Abierto Mexicano de Tenis, uno de los eventos estelares que el país tendrá en este año y que está prácticamente a horas de llegar en beneplácito de sus aficionados.

Sascha y Mishka ya están disfrutando las canchas de Acapulco 😍🐶#RumboAlAbierto #Amt2026 #Zverev

Los juegos se llevarán a cabo en la Arena GNP Seguros, la cual se ubica en el complejo Princess Mundo Imperial, contando con su edición número 33 iniciando el próximo 21 de febrero para terminar el 28 del mismo mes, por lo que se vislumbran miles de turistas que también podrán disfrutar de las playas de este puerto.

¿Qué figuras estarán en el Abierto Mexicano de Tenis?

Lo primero que tienes que saber es que el cuadro de singles estará conformado por un total de 32 atletas, mientras que el torneo de dobles tendrá a 16 parejas en la búsqueda de alcanzar la cima. De hecho, para esta edición el Abierto Mexicano de Tenis contará con varios atletas que están entre los mejores del mundo.

Una muestra de ello es Alexander Zverev, quien forma parte del Top 10 del ranking mundial actual. Así como él, otros deportistas como Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti y Ben Shelton también figuran en la programación, por lo que se espera que este torneo sea uno con mucho nivel.