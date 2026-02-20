¡Engañó a todos! Esta es la razón por la que Chris Jericho no volverá a la WWE pronto

Mucho se habló de la posibilidad de que Chris Jericho volviera a la WWE al inicio de este año. En primera instancia se rumoró que su regreso sería durante el primer RAW del 2026; sin embargo, después se dijo que su retorno sería en el Royal Rumble como una de las sorpresas de la compañía.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Al final, ninguna de las dos opciones fue verdadera y la WWE únicamente emocionó a sus seguidores sin entregarle un resultado satisfactorio. Ahora, se ha dado a conocer que Chris Jericho, efectivamente, no volverá a la empresa de lucha libre, al menos, en un periodo a corto plazo.

¿Por qué Chris Jericho no volverá pronto a la WWE?

De acuerdo con información establecida por el portal Fightful Select, la razón principal por la que Chris Jericho no volverá a la WWE al menos en estas semanas tiene relación con el contrato que aún mantiene con AEW, empresa que curiosamente es la rival número uno de WWE en Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿WWE prepara un combate entre Dragon Lee y Gunther?

Te puede interesar: ¿Por qué al DT de Chivas la preocupa la visita a Cruz Azul?

The Elimination Chamber PLE will mark 9,700 days exactly since Chris Jericho made his WWE debut.



Chicago was the city in which Jericho made his WWE debut in back in 1999. pic.twitter.com/HJOU4ubUcl — Wrestle Features (@WrestleFeatures) February 17, 2026

La fuente menciona que existe un rumor respecto a que Jericho estaría “congelado” en la empresa luego de tomarse un tiempo libre de la programación desde la primavera pasada, esto recordando que el luchador también tiene un amor intenso por la música.

Se pensaba, entonces, que el contrato de Chris Jericho en AEW terminaría a finales del 2025; sin embargo, ahora se menciona que este sigue vigente, por lo que, pese a no presentarse en las arenas, su firma le impediría contratarse con la WWE tal y como la mayoría de aficionados desea.

¿Chris Jericho estará en Wrestlemania 42?

La información antes mencionada no sugiere que Chris Jericho no volverá nunca a la WWE. De hecho, distintos rumores aseguran que podría tener una participación en la próxima edición de Wrestlemania 42, aunque vale decir que esta información no está confirmada hasta ahora.