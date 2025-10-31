Así le va a Rayados y Tigres cuando César Ramos dirige Clásico Regio

Se designó a César Arturo Ramos Palazuelos como el árbitro para la edición 141 del Clásico Regio, en lo que será la séptima ocasión en el que dirija un encuentro entre Rayados y Tigres.

Su nombramiento ha generado mucho revuelo entre los aficionados de ambos equipos debido al historial que ha tenido el silbante en estos enfrentamientos, sin embargo el balance total se encuentra muy igualado.

Ramos, una fija para el Clásico Regio

En las seis veces anteriores que el árbitro mexicano pitó un derbi de la Sultana del Norte, el saldo es de dos victorias para el Monterrey, dos triunfos para el conjunto de la UANL y dos empates.

En cuanto al número de tarjetas que ha sacado César Ramos en estos duelos, es un total de 35 cartones amarillos y tres expulsiones, es decir que en promedio amonesta casi 6 veces por Clásico Regio.

Con esta actuación también igualará a Arturo Brizio Carter como los jueces centrales con más apariciones en esta rivalidad.

La polémica en el Clásico Regio

La última ocasión que este árbitro dirigió un partido entre Rayados y Tigres estuvo envuelto en polémica, ya que se remontan al empate por marcador de 3-3 que tuvieron en la fecha 15 del Clausura 2024.

En aquel partido en el Estadio BBVA se dió la igualada de la “Pandilla” con un gol en el tiempo agregado de Germán Berterame, lo que provocó la molestia de los integrantes de los “Felinos” y a la postre las expulsiones de Javier Aquino y del técnico Robert Dante Siboldi.

Además fue el encuentro en el que el portero Nahuel Guzmán fue captado desde las tribunas apuntando un láser en contra de los jugadores del conjunto albiazul, lo que derivó en una fuerte suspensión contra el “Patón”.

El resto del cuerpo arbitral

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola como los asistentes (abanderados) de César Ramos; mientras a Martín Molina Astorga como el cuarto árbitro.

Diana Stephanía Pérez Borja será la persona a cargo del VAR y Erick Yair Miranda Galindo fungirá como el AVAR, para el partido de este sábado correspondiente a la fecha 16 del Apertura 2025.

