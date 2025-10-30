¡Y no es América! Mauro Icardi suena para llegar a uno de los grandes de la Liga BBVA MX

Hace unas semanas el nombre de Mauro Icardi sonaba como refuerzo para llegar al Club América ; sin embargo, un nuevo equipo de los llamados 'Grandes' de la Liga BBVA MX se ha sumado a la contienda por hacerse de los servicios del delantero argentino que actualmente juega en el Galatasaray de Turquía.

Te puede interesar: ¡Atención! Por culpa de este equipo de la Liga MX, la final del Apertura 2025 podría jugarse en Navidad

América empató y Chivas goleó en el Clásico Tapatío | La Mesa Protagonista

Mauro Icardi podría llegar a uno de los grandes de la Liga BBVA MX

De acuerdo con diversos reportes de la prensa turca, el Cruz Azul se ha acercado al entorno de Mauro Icardi para convencerlo de fichar por el conjunto cementero y no sería la primera vez que hay acercamientos entre ambas partes.

Ya en el pasado, La Máquina buscó a Icardi, luego del frustrado intento por fichar a Luka Jovic; sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el argentino permaneció en con el Galatasaray.

Ahora, Cruz Azul busca aprovechar la intensión de Icardi de salir de Turquía y buscarán convencerlo de que la Liga BBVA MX es el destino ideal para él, pero para ello también tendrán que pagar la cláusula de rescisión que pide el Galatasaray, que ascendería a los 11 millones de euros, o esperar hasta junio del 2026 cuando termina su contrato.

@mauroicardi Mauro Icardi tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros, precio que es superado por 6 jugadores de la Liga BBVA MX

Cruz Azul deberá hacerle un espacio a Icardi en su plantilla

Otro obstáculo con el que se encuentra Cruz Azul para fichar a Icardi es la cantidad de jugadores no formados en México que tiene actualmente, pero para hacerle un lugar al argentino el sacrificado sería Mateusz Bogusz, quien ya no es tomado en cuenta por Nicolás Larcamón y podría salir en el próximo mercado de transferencias.

En caso de que Icardi se decida por jugar en México tendrá que decantarse por América y Cruz Azul, dos clubes que buscan fichar a un delantero con un amplio curriculum con paso en gigantes como Barcelona, Inter de Milan, PSG y Galatasaray.

Te puede interesar: Un día América lo dejó ir gratis y hoy tiene un pie adentro de Chivas: promete ser el refuerzo de lujo

