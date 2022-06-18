El español Cesc Fábregas se va del equipo del Mónaco

París, Francia. El jugador español Cesc Fábregas deja al equipo de AS Mónaco después de tres temporadas y media, así lo anunció el club de la liga francesa.

Las anécdotas de Luis García, Campos y Zague en el Mundial de 1994

"Aportó al joven grupo monegasco su experiencia, su aura y su ciencia del juego, adquiridas durante su carrera en sus clubes precedentes, Arsenal, FC Barcelona y Chelsea", señaló el Mónaco en un comunicado sobre la salida de Cesc Fábregas.

Te podría interesar: En Ecuador buscarían a Hugo Sánchez como entrenador

"Gracias por todo, señor" y "Cuídate", añadió el Mónaco en diversos mensajes en Twitter, que incluyen videos de algunos de sus mejores momentos en el club de la Ligue 1.

Fábregas, Campeón del Mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012 con la selección española, termina contrato con el equipo monegasco.

El jugador ya había dado a entender en el mes de mayo, en una entrevista, que no renovaría su contrato con el Mónaco, desalentado por una larga racha de lesiones esta temporada, aunque desea continuar su carrera a sus 35 años y con casi 900 partidos jugados.

"Se trata simplemente de encontrar un buen proyecto y hacerlo realidad", declaró entonces el jugador, quien además de sus triunfos a nivel de selección ha ganado todos los títulos posibles a nivel de club con el Barcelona.

El Mónaco recuerda que uno de los mejores partidos de Cesc Fábregas con el equipo tuvo lugar en noviembre de 2020 frente al poderoso Paris-Saint-Germain. El jugador español entró luego del descanso con un 0-2 en el marcador, fue clave en el empate y marcó el tanto de la victoria (3-2) al transformar un penalti.

Girondins a la tercera división de Francia

El Girondins de Burdeos, uno de los equipos de futbol históricos de Francia, fue relegado el martes pasado a tercera división debido a su situación financiera, pocas semanas después de haber descendido a segunda tras quedar último en la liga recién terminada.

Te podría interesar: Memorias Mundialistas “La generación del 94 fue la que más ilusionó”

La Liga de Futbol Profesional francesa (LFP) anunció en un comunicado que el Girondins queda relegado a tercera (denominada National 1 en Francia) tras el examen de su situación financiera por la Comisión de Control de Clubs Profesionales y aplicando las normas de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG).

Se trata de un golpe muy duro contra un gran club francés, fundado en 1945 y que ha ganado seis Ligas, cuatro Copas de Francia y tres Copas de la Liga, y que fue finalista de la Copa de la UEFA de 1996. Por sus filas han pasado figuras como Zinedine Zidane o Jean Tigana.

