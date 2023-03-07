Champions League hoy partidos 7 de marzo 2023

Este martes 7 de marzo se juegan dos encuentros de vuelta de los octavos de final de Champions League. Chelsea recibirá en la cancha del Stamford Bridge al representante alemán Borussia Dortmund, mientras en Portugal el Benfica se enfrenta al equipo de Brujas.

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Chelsea vs Borussia Dortmund en Stamford Bridge

En el que será el primer partido entre estos dos equipos en Stamford Bridge en la historia, el Chelsea recibe al Borussia Dortmund en un choque muy esperado válido por la vuelta de esta eliminatoria de octavos de final de la Champions League. En la necesidad de una actuación impecable para avanzar después de la derrota por 1-0 en el partido de ida, el conseguir la “Orejona” representa la única esperanza realista de un trofeo y su ruta más probable para disputar esta competición en la próxima temporada después de una campaña con muchos altibajos en la Premier League.

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El cuadro londinense podría motivarse si es que observa el registro reciente del Dortmund en Inglaterra, ya que el club alemán ha perdido en sus últimas cinco visitas a territorio inglés. Sin embargo, es poco probable que tal estadística esté en la mente del estratega del Dortmund, Edin Terzić, especialmente considerando que su equipo tiene mucho talento, como el muy buscado Jude Bellingham, quien ha ayudado a orquestar el mejor comienzo de Dortmund para un año calendario (G10) tras su victoria por 2-1 ante el RB Leipzig en la jornada anterior de la Bundesliga.

Benfica vs Brujas en el Estadio de la Luz

Desde que logró un triunfo por 2-0 en el choque de ida de esta eliminatoria, el actual líder de la Primeira Liga de Portugal, el Benfica, ha ganado tres partidos consecutivos por dos goles de diferencia, por lo que debería tener la confianza por todo lo alto mientras apunta a meterse en los cuartos de final de la Champions por segunda temporada consecutiva. De hecho, no ha perdido un encuentro de Liga de Campeones desde ese choque de cuartos de final ante el Liverpool y sabe que extender ese récord con un empate sería suficiente para lograr la clasificación.

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Lo que espera al Brujas ya es complicado, pero viaja a Portugal en un pésimo estado de forma ya que ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos (E3, P2) y eso lo tiene en el cuarto lugar de la Primera División de Bélgica. Algo aún más preocupante es el hecho de que su falta de poderío ofensivo es notoria.