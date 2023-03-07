Bayern Munich no se limitará en secar a Mbappé y Messi

El técnico del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, aseguró que no se limitarán en solo defenderse y contener el ataque del francés Kylian Mbappé y del argentino Lionel Messi.

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En conferencia de prensa Nagelsmann señalo: “hemos desarrollado algunas ideas para hacerles daño (PSG). Pero una clave no será limitarnos a la defensiva y crear nosotros mismos peligro de gol”.

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“Tenemos que evitar que necesitemos mucho tiempo para recuperar el orden. Es importante evitarlos pases de Messi y no tener nuestra última línea demasiado adelantara”, añadió el técnico alemán.

Al ser cuestionado sobre si no creía que el comportamiento defensivo del Paris Saint-Germain era una debilidad que el Bayern Munich podía aprovechar Nagelsmann matizó diciendo que ciertas características de las que se puede sacar provecho pero que, sí no se aprovechan bien, pueden ser un arma de doble filo y ser el comienzo de jugadas de contragolpe.

“No diría que es una debilidad, pero tienen un claro comportamiento en ciertas situaciones que podemos utilizar pero que si no las aprovechamos bien pueden ser peligrosas para nosotros porque pueden contragolpear”, apuntó.

El peligro de que Mbappé inicie el encuentro

Nagelsmann declaró que el hecho de que Mbappé juegue desde el principio cambia en algo el encuentro y recordó que en el duelo de ida en el tiempo que estuvo en la cancha, el francés generó tres situaciones peligrosas de gol.

“Es verdad que dos eran fuera de lugar, pero eso no cambia el análisis”, admitió.

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En lo que refiere a Sadio Mané, el entrenador comentó que no creía que fuera a jugar desde el inicio, aunque el africano, luego de recuperarse de una lesión, “cada vez tiene más ritmo” y añadió que todavía no hay una decisión definitiva.

El equipo del Bayern Munich se llevó el triunfo en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League ante el PSG en territorio parisino por marcador de 1-0. El único gol fue realizado por Kingsley Coman al minuto 53.