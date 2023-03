Joao Félix ‘revienta’ el estilo de Simeone con el Atlético de Madrid

Joao Félix llegó al Atlético de Madrid para la temporada 2019-20 a petición expresa del Cholo Simeone. El equipo Colchonero pagó cerca de 126 millones de euros por el joven futbolista para volverlo uno de los traspasos más caros en la historia del Benfica.

El portugués estuvo un total de 4 temporadas con el Atlético de Madrid, sin embargo, el estilo que profesa Simeone no potenció las virtudes de Joao Félix provocando una ruptura entre él y el técnico argentino, quien lo relegaba continuamente en la banca pese a ser uno de los más talentosos de la plantilla. Razón que motivó su traspaso en esta ventana invernal al Chelsea de la Premier League en calidad de cesión con opción a compra.

Joao Félix lanza dardo al estilo del Cholo Simeone

Joao Félix marcó un total de 25 goles con la camiseta colchonera dentro de LaLiga, fue una de las principales figuras del Atlético de Madrid, sin embargo, los planteamientos del Cholo Simeone acabaron dinamitando sus cualidades dentro del campo y su eventual salida del club.

“El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón… Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta”, sentenció Joao Félix ante los medios de comunicación.

El delantero luso señaló que su traspaso al club de Londres en la ventana invernal ha sido una decisión que beneficia a las todas las partes, pues su poca actividad con el Atleti no lo tenía del todo conforme.

“Creo que lo necesitaba (la cesión). Cuando me fui del Atlético sentí que era bueno para mí y para ellos. Creo que fue el acuerdo ideal para probar algo diferente. Siempre intento dar mi máximo, pero a veces no funcionaba, así que tenía que cambiar para ver si las cosas iban diferentes. Esta cesión es importante para mí y estoy muy contento de estar aquí“, dijo el futbolista del Chelsea.

Además, el delantero del Chelsea habló de las diferencias que ha encontrado en la Premier League respecto a LaLiga. De momento el luso tiene un total 389 minutos disputados en la liga inglesa y suma 1 gol en su cuenta personal.

“Es un fútbol diferente, porque la liga es diferente. La manera en la que los equipos juegan en la Liga o en la Premier es totalmente diferente”, expresó Joao Félix ante los medios.

Joao Félix habló de la actual situación en el Chelsea, el club ha ganado sólo dos partidos en todo el 2023 y su productividad goleadora está muy por debajo de las expectativas respecto al volumen de la plantilla Blue.

“En ocasiones disparas diez veces y no marcas y a veces disparas una vez y marcas. Solo tenemos que seguir trabajando y esforzándonos y los goles llegarán”, argumentó.