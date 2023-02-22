Champions League partidos en vivo hoy 22 de febrero 2023

Este miércoles 22 de marzo se juegan dos encuentros de ida de los octavos de final de Champions League. Leipzig recibirá en la cancha del Red Bull Arena al actual campeón de la Premier League Manchester City, mientras en Milán el Inter se enfrenta al Porto.

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Leipzig vs Manchester City en el Red Bull Arena

El Leipzig entró a febrero lleno de confianza después de encadenar una impresionante racha de 18 partidos oficiales sin perder (G14, E4) antes de su derrota por 2-1 ante el Union Berlin hace poco más de una semana. El equipo de Marco Rose se recuperó el fin de semana pasado con una victoria por 3-0 a domicilio ante el Wolfsburgo y espera que ese resultado pueda animarlos a repetir el triunfo por 2-1 de la temporada pasada en la Champions League aquí contra el Manchester City.

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Manchester City corre el riesgo de perder su corona este año después de que un empate 1-1 el fin de semana ante el Nottingham Forest, que lucha por no descender, dejó al equipo de Guardiola dos puntos detrás del líder, el Arsenal, incluso tras haber disputado un partido más. Por lo tanto, la Liga de Campeones podría ser una distracción bienvenida para el club de Manchester, que espera que la derrota de la temporada pasada aquí haya sido solo una casualidad, dado que había ganado cuatro partidos consecutivos fuera de casa contra rivales alemanes antes de esa derrota.

Inter vs Porto en el Giuseppe Meazza

Puede que esté 15 puntos detrás del líder Napoli en la Serie A pero el Inter de Milán comenzará su último intento de clasificar más allá de los octavos de final de la Champions League por primera vez desde la 2010/11 estando en buen momento, luego de una racha invicta de cinco partidos en todas las competiciones (G4, E1). Este es el primer encuentro con el Porto desde que jugaron cuatro veces en 2005 (Inter: G2, E1, P1), incluyendo un triunfo de los italianos por un marcador global de 4-2 en esta etapa en la temporada 2004/05.

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El Porto se presentará con sus propias credenciales ya que pocos equipos en Europa viven una mejor actualidad que ellos, habiendo ganado sus últimos diez encuentros oficiales y estando invicto desde finales de octubre (G19, E3), luchando codo a codo con el Benfica y el Braga en la cima de la Primeira Liga. Cuatro de esas victorias le permitieron convertirse en el único equipo en esta temporada que fue líder de su grupo en la Champions pese a perder dos veces.