Charlotte vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY 11 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, marcador online

Duelo de realidades muy diferentes en la Leagues Cup 2026 a primera hora, los Tuzos del Pachuca visitarán la cancha del Charlotte en la tercera jornada del certamen internacional. El cuadro de la Major League Soccer ha lucido muy sólido tras dos triunfos y tiene la esperanza de meterse a la ronda de los cuartos de final del torneo, por otro lado, el equipo hidalguense ya está eliminado independientemente del resultado que saque en patio ajeno.

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