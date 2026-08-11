Cuándo vuelve a jugar Pumas en el Apertura 2026 tras la Leagues Cup

Pumas UNAM está a punto de terminar su calendario en la Leagues Cup 2026 después de quedar eliminado en sus primeros dos encuentros. El equipo universitario todavía debe disputar un partido ante Columbus Crew, pero ya tiene definido cuándo volverá a competir en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El calendario de Pumas UNAM en el Apertura 2026 será el domingo 16 de agosto, cuando reciba a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro corresponderá a la Jornada 4 y marcará el regreso de los universitarios después de su participación en Estados Unidos.





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Pumas tuvo una pésima Leagues Cup

Antes de volver a la Liga MX, Pumas tendrá un último compromiso en la Leagues Cup. Los dirigidos por Esteban Solari enfrentarán este martes 11 de agosto a Columbus Crew a las 5:30 p.m. en el ScottsMiracle-Gro Field.

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El conjunto universitario perdió sus dos primeros partidos del torneo. Primero cayó 3-0 ante Charlotte FC y posteriormente perdió 2-0 frente a Cincinnati. Estos resultados terminaron con sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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Por ello, el duelo ante Columbus es principalmente para cerrar su participación y darle minutos a futbolistas que han tenido menos oportunidades durante el inicio del semestre.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en México?

Pumas volverá a disputar un partido del Apertura 2026 el domingo 16 de agosto a las 12:00 p.m. El rival será Querétaro y el escenario elegido es el Estadio Olímpico Universitario.

Los próximos partidos de Pumas UNAM en todas las competencias