‘Charly’ Rodríguez, capitán de La Máquina: “Tengo estas ganas inmensas de salir campeón con Cruz Azul”

En una entrevista exclusiva para las cámaras de Azteca Deportes, previa al arranque de la Gran Final del futbol mexicano del Clausura 2026, el capitán de Cruz Azul, Carlos Rodríguez, conversó con Carlos "Warrior" Guerrero y Mauricio Gutiérrez sobre el momento anímico y deportivo que vive a horas de disputar el título ante Pumas.

A pesar de no figurar en la prelista reciente de la Selección Nacional de los jugadores que radican en la Liga MX, el mediocampista dejó claro que su enfoque está puesto en el duelo definitivo. Rodríguez señaló que el destino lo colocó en esta instancia y busca aprovecharla, manteniendo la esperanza de entrar en la convocatoria definitiva del primero de junio. "Tengo estas ganas inmensas de salir campeón con Cruz Azul y he aprendido mucho a disfrutar los momentos donde quiera que esté", afirmó.

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“Va a ser una gran final, los dos llegamos con ilusión de levantar el título” ⚽️



Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la final del Clausura 2026, partido que será muy parejo, pues se enfrentarán el primer y tercer lugar de la clasificación 🚂🆚🐾⁣

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📅 Jueves 21 de mayo /… pic.twitter.com/bmFzhCCj1M — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

Cruz Azul ya dio una vuelta olímpica en CU

Durante la charla, se abordó el ambiente previo al choque contra Pumas y la polémica generada semanas atrás. Al ser cuestionado sobre su festejo en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de fase regular, donde hizo un gesto simulando "dar la vuelta olímpica" tras ganar la Concachampions 2026 en CU, Rodríguez reconoció que la acción provocó reclamos de la afición auriazul. Tomó el hecho con calma, indicando que esa clase de fricciones y comentarios son parte del entorno del futbol.

El jugador también reflexionó sobre el giro que dio Cruz Azul en el torneo. Explicó que el equipo venía de una racha de partidos sin ganar de la mano de Nicolás Larcamón, lo que generó desesperación por querer resolver los encuentros rápidamente, llevándolos a cometer errores. Atribuyó el cambio de rumbo a la maduración del grupo y al trabajo del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui, que estabilizó al equipo en pocos días para la Liguilla del Clausura 2026.

Rodríguez destacó la paridad del encuentro al enfrentarse dos equipos con entrenadores mexicanos y cuadros jóvenes. "Es una final que la gente tiene que disfrutar y nosotros también tenemos que disfrutarla", concluyó.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la Gran Final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 podrás disfrutarla totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca. En televisión abierta por el Canal 7, el partido de ida se disputará el próximo jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con la mejor transmisión. De igual forma, podrás seguir ambos encuentros mediante nuestro sitio Web y la App Oficial de Azteca Deportes. Conoceremos al ganador del "Clásico de la Obsesión" y al nuevo campeón del Clausura 2026.

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