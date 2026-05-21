ÚLTIMA HORA: La RAZÓN por la que Pumas ya habría perdido la final del Clausura 2026 vs Cruz Azul

El Día de Medios de la Liga BBVA MX, previo al explosivo arranque de la serie de la Gran Final del Clausura 2026entre Pumas y Cruz Azul, dejó una imagen que ha encendido las alarmas en el Pedregal. Lo que parecía ser una jornada de entrevistas y declaraciones de rutina, terminó en un gesto que, para muchos aficionados, acaba de condenar al conjunto auriazul antes de que el balón empiece a rodar.

Durante una charla con Carlos "Warrior" Guerrero para Azteca Deportes, el jugador de Pumas, Nathan Silva, cometió el máximo pecado del futbol: tocó el trofeo de la Liga BBVA MX. El acto no pasó desapercibido, generando indignación inmediata en redes sociales, donde los seguidores universitarios lo acusan de haber "mufado" al equipo frente a La Máquina.

"Trabajo, esfuerzo, compromiso; estamos enfocados", mencionó el defensor al ser cuestionado sobre si se debe tocar o no la copa antes de la final. De igual forma, el jugador auriazul destacó el momento anímico del equipo, asegurando que recuperaron el ADN con Efraín, mostrando siempre "mucha garra y entrega".

Finalmente, Nathan Silva habló sobre su rival y adelantó lo que se espera en la cancha: "Cruz Azul será un equipo muy bien preparado y será un gran partido".

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“Hemos recuperado el ADN de la garra y entrega” 🐾



Nathan Silva nos menciona cuál es la clave de Pumas para mantenerse en buen nivel 🔥



👇 #FinalBotanera⁣

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📅 Jueves 21 de mayo / Domingo 24 de mayo⁣

🕗 PM / PM⁣

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻… pic.twitter.com/BwBO3rImUy — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

La cábala de la copa no se toca

La creencia de que "la copa se mira y no se toca" es una de las supersticiones más respetadas y temidas en el futbol mundial. Tocar el trofeo antes de ganarlo se considera de muy mala suerte, un acto de arrogancia deportiva y la forma más rápida de atraer la desgracia, la tradición no escrita dicta que el galardón es sagrado y solo el campeón tiene el derecho y el mérito de tener contacto físico con él.

Romper esta regla suele activar la temida "maldición de la copa". En la historia, uno de los jugadores que ha logrado salir ileso tras desafiar esta cábala fue Gabriel "Gabigol" Barbosa con Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2019. Al salir a la cancha en Lima, tocó el trofeo y, aunque River Plate dominó y ganaba 1-0 casi todo el partido, Gabigol anotó al minuto 89 y al 92, dándole la vuelta al marcador de forma agónica.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la Gran Final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 podrás disfrutarla totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca. En televisión abierta por el Canal 7, el partido de ida se disputará el próximo jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con la mejor transmisión. De igual forma, podrás seguir ambos encuentros mediante nuestro sitio Web y la App Oficial de Azteca Deportes. Conoceremos al ganador del "Clásico de la Obsesión" y al nuevo campeón del Clausura 2026.

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