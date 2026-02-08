Charros de Jalisco, campeones en la Serie del Caribe al superar a los Tomateros en la Final

Los Charros de Jalisco son los campeones de la Serie del Caribe, al derrotar en el Estadio Panamericano de Jalisco, a los Tomateros de Culiacán por pizarra de 12-11; con este campeonato, México llega a 10 conquistas de este evento que reúne a lo más destacado del beisbol invernal de la región.

El título de todos modos se quedaría en nuestro país, luego del formato que se adoptó y ante los problemas e incertidumbres de participantes, México tuvo a dos representates que fue el México Rojo (Charros) y el México Verde (Tomateros), además de los Federales de Chiriquí de Panamá, y los Leones del Escogido de República Dominicana.

En el torneo las novenas de Benjamín Gil y de Lorenzo Bundy hicieron lo justo para llegar a esta instancia, y ahí lucharon por 10 innings de emociones en un Panamericano lleno, que vio como un wild pitch de Guadalupe Chávez con las bases llenas decidió el marcador en favor de México Rojo.

Juego dramático de Final de Serie del Caribe, se decide con wild pitch

El juego fue intenso, con estos managers encontrándose de nuevo en una instancia de final, pero que los rallys de tres y cuatro carreras en la segunda y tercera entrada por Charros, fueron determinantes para la conquista del título, pese al racimo de seis rayitas de los Tomateros en el quinto rollo.

Por Charros Connor Hollis se fue de 5-4, con tres anotadas y tres remolcadas en un juego brillante para el parador en corto.

Julián Ornelas se fue de 4-3 con una anotada y tres impulsadas, en tanto que Michael Wielansky se fue de 5-2 con una anotada y dos empujadas.

Por los verdes, Víctor Mendoza empujó tres rayitas, y se fue de 5-3 y tres anotadas, gracias a sus dos cuadrangulares.

César Gómez fue el lanzador ganador, luego de su labor al lanzar un tercio de inning sin daños y el perdedor fue Lupe Chávez, que en dos tercios se fue con dos carreras permitidas y tres pasaportes otorgados, lo que decantó la derrota.