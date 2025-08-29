Checo Pérez en F1: ¿En qué circuitos ya ganó y buscará repetir en la temporada 2026?

Desde que se oficializó su retorno a la Fórmula 1 para el siguiente año, la realidad es que el nombre de Sergio, Checo Pérez no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales. Y, aprovechando lo anterior, luce llamativo recordar los GP’s que ha conquistado en el pasado.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Con casi 15 años de experiencia en la Fórmula 1, Checo Pérez volverá a la máxima categoría del automovilismo luego de ser contratado por Cadillac, escudería que hará su debut en la siguiente temporada y que, además, trajo consigo el fichaje de otro piloto experimentado: Valtteri Bottas.

¿Checo Pérez será el piloto principal de Cadillac en la Fórmula 1?

Si nos basamos exclusivamente en los números que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas tienen en la Fórmula 1, la realidad es que tendría que ser el finalndés quien se quede con este puesto. Sin embargo, se espera que, al menos al principio, ambos pilotos reciban las mismas condiciones de parte de su nueva escudería.

We had to... 🤳 pic.twitter.com/X8Fssuuvxh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

¿Cuándo inicia la temporada 2026 y cuándo será el GP de México?

Checo Pérez volverá a la acción con una nueva escudería luego de que debute oficialmente en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El calendario establece que la primera fecha será entre el 6 y 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, mientras que el GP de México, uno de los más importantes para la F1, se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026.

¿Cuántos circuitos ha ganado Checo Pérez en su historia en la F1?

En sus 14 años de competencia en la Fórmula 1, Checo Pérez puede presumir haber ganado seis carreras en cinco GP’s distintos, mismos que intentará emular en la temporada 2026 a través de un equipo nuevo. Entre estos destaca el Gran Premio de Azerbaiyán, mismo que ganó en las campañas 2021 y 2023.

De igual modo, Sergio obtuvo el GP de Sakhir en 2020 , así como el Gran Premio de Mónaco y el GP de Singapur en la temporada 2022. Finalmente, su último campeonato lo registró en el GP de Arabia Saudí en 2023, por lo que estas son las fechas de los circuitos en donde podría repetir esta hazaña:

A historic first step, surrounded by Checo’s home fans.



Mexico City, you were iconic 🇲🇽✨ pic.twitter.com/PMuhe6lG2s — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 28, 2025