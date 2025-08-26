deportes
Checo Pérez en el GP de México 2026 con Cadillac; ¿en qué fecha será este evento?

Sergio, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac, por lo que sus seguidores se preguntan en qué fecha se programó el GP de México para su vuelta.

checo-perez-gp-mexico-2026-cadillac-fecha.jpg
X: Cadillac F1 Team / PNG
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar, nuevamente, de Checo Pérez en la máxima categoría del automovilismo internacional. El nacido en Guadalajara volverá a la Fórmula 1 en 2026 para defender los intereses de Cadillac, motivo por el cual luce interesante conocer la fecha del próximo GP de México.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

Fue hace unas horas cuando Cadillac, escudería que hará su debut en la temporada 2026 de la F1, confirmó los “fichajes” de Checo Pérez y Valtteri Bottas a fin de ser una constructora de renombre. No obstante, hasta ahora se desconoce cuál de los dos será el piloto principal de la compañía.

¿En cuántas escuderías de F1 ha estado Checo Pérez?

Vale mencionar que Checo Pérez hizo su debut en la Fórmula 1 en el año 2011 gracias a la escudería Sauber, misma que fue la primera que tuvo en el mundo del automovilismo y en la que logró posicionarse como un elemento de renombre en este deporte.

Posteriormente, Checo Pérez pasó a formar parte de McLaren, constructora en la que no tuvo mucha suerte. Tiempo después defendió los intereses de Force India, Racing Point y finalmente Red Bull, escudería en la que logró el campeonato de constructoras junto a Max Verstappen.

¿Cuáles fueron los números de Checo Pérez en Red Bull?

Sin duda, la etapa de Checo Pérez en Red Bull lo hicieron convertirse en el piloto mexicano más importante de la Fórmula 1, pues logró algunas conquistas importantes entre las que destacan 90 carreras, 29 podios, cinco victorias y 932 puntos, siendo vital para que Max Verstappen superara en la carrera parejera a Lewis Hamilton.

¿Cuándo será el GP de México en la temporada 2026 de la Fórmula 1?

De acuerdo con información establecida por la propia Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México de la siguiente temporada se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026, coincidiendo con la celebración por el Día de Muertos. Ante ello, se espera un lleno pletórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del regreso de Checo Pérez a la máxima categoría.

Checo Pérez
Fórmula 1
