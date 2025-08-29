¿Checo Pérez se retirará de la F1 al término de su contrato con Cadillac? Esto fue lo que dijo

El regreso de Sergio, Checo Pérez , a la Fórmula 1 para la siguiente campaña ha traído consigo un sinfín de curiosidades al respecto; sin embargo, también ha dejado la posibilidad de que este contrato con Cadillac sea el último que el piloto mexicano tenga en la máxima categoría del automovilismo.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Checo Pérez firmó un nuevo contrato con Cadillac, escudería que hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. No obstante, recientemente concedió una declaración que bien podría indicar que el retiro de este deporte está más cerca que nunca.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Si todo sale como se tiene estipulado, Checo Pérez volverá al automovilismo profesional en los próximos meses. Vale decir que la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, mismo en donde Cadillac hará su debut oficial en esta categoría.

¿Checo Pérez formará parte del GP de México 2026?

La respuesta es sí. Cadillac espera sumar un sinfín de sorpresas en la Fórmula 1 durante la siguiente temporada y una de ellas podría ser en el Gran Premio de México, mismo en donde Checo Pérez y Valtteri Bottas buscarán dar de qué hablar en un GP que está programado para el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre.

¿Checo Pérez se retirará de la F1 cuando termine su contrato con Cadillac?

En primera instancia, vale decir que Checo Pérez ya cuenta con 35 años de edad, por lo que será uno de los pilotos más veteranos de la Fórmula 1 en su temporada 2026. Ante ello, durante su presentación con Cadillac aseguró que esta será su última gran oportunidad en el automovilismo, dejando entrever que, una vez finalice este (en dos temporadas con posibilidad de extenderla una más), pensaría en el retiro.

“Yo no regreso solo por estar en la Fórmula 1, regreso porque es un proyecto que empieza de cero y es lo que me motiva (...) Veo a este proyecto como mi último en donde puedo hacer en la F1 y lo quiero dar todo, quiero que sea súper exitoso y tengo una gran responsabilidad de hacerlo”, explicó Checo Pérez.