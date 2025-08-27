Checo Pérez y Valtteri Bottas hacen soñar a Cadillac; ¿cuántos puntos han hecho juntos en la F1?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los regresos más esperados por chicos y grandes por igual. El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez se dice listo para hacer su triunfal retorno a la F1 para la temporada 2026 con Cadillac, por lo que luce interesante conocer cuántos puntos hizo en conjunto a Valtteri Bottas.

‘Checo’ Pérez terminó en el tercer lugar en el GP de China

Para poner un poco de contexto, vale decir que durante las primeras horas del martes 26 de agosto la cuenta oficial de Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales para su temporada de debut en la F1, hecho que generó muchos comentarios en las redes sociales.

¿Cómo presentó Cadillac a Checo Pérez y Valtterri Bottas?

Fue a través de un emotivo video en sus redes que Cadillac hizo oficial los “fichajes” tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas, quienes tuvieron un excelente paso por Red Bull y Mercedes, respectivamente, hace algunos años. Además, compartieron algunas fotos juntos en donde se aprecia la buena relación entre ambos.

Radio check… loud and clear 🎙️ pic.twitter.com/io6RdgQXMf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

¿Cuál es el objetivo de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1?

En este punto, es preciso mencionar que Cadillac hará su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo, por lo que optó por contratar a dos pilotos experimentados para ello. Dicho esto, la escudería en turno buscará rascar la mayor cantidad de puntos con el fin de ubicarse en la zona media de la tabla general de constructoras.

¿Cuántos puntos juntos han hecho Checo Pérez y Valtteri Bottas en la F1?

En su etapa en la Fórmula 1, Checo Pérez acumula 39 podios, 3 poles, 6 triunfos, 12 vueltas rápidas y 1 victoria sprint, números que, según ESPN, lo hacen sumar un total de 1,638 puntos en la máxima categoría del automovilismo.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Ahora bien, ¿qué ocurre con Valtteri Bottas ? El finlandés ha podido registrar 67 podios, 20 poles, 19 vueltas rápidas y 2 triunfos en sprint, números que lo colocan con un total de 1,797 unidades hasta ahora. En otras palabras, los nuevos pilotos de Cadillac suman, en conjunto, 3,435 puntos.