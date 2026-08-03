Hizo 60 goles y 11 asistencias en 149 partidos con Cruz Azul, pero nunca fue campeón

La Máquina de Cruz Azul vive uno de los mejores momentos de su época más reciente luego de obtener dos títulos de Liga en los últimos cinco años, así como un trofeo de la Concachampions que lo hacen una escuadra realmente atractiva en México y el resto del continente.

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Sin embargo, previo al campeonato obtenido en 2021 Cruz Azul sumó más de 23 años sin título de Liga BBVA MX, y en este periodo de tiempo pasaron estrellas de élite destacando lo que ocurrió con el Checlito Delgado, quien pese a su valor en el campo nunca pudo ser campeón con el cuadro celeste.

¿Cuáles fueron los números de César Delgado en Cruz Azul?

Nacido el 18 de agosto de 1981 en Rosario, César Delgado arribó a Cruz Azul en julio del 2003 proveniente de Rosario Central. Desde su arribo el argentino mostró una capacidad increíble en el uno a uno, por lo que de inmediato enamoró a chicos y grandes por igual gracias a sus virtudes en el campo.

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César Delgado formó parte de Cruz Azul durante cuatro años y medio y, en esa cantidad de tiempo, el sudamericano se hizo presente en el marcador con 60 anotaciones y 11 pases a gol en 12,348 minutos distribuidos en 149 partidos hasta antes de su arribo al viejo continente, más precisamente con el Lyon de Francia.

¿Cuál fue la cuenta pendiente del Chelito Delgado en Cruz Azul?

A pesar de que es considerado uno de los últimos ídolos celestes, la realidad es que César es criticado por una parte de la afición debido al poco impacto que tuvo en las Liguillas con Cruz Azul, mismas en las que, contrario a lo que sucedía en la temporada regular, apareció muy poco en cuanto a goles y asistencias se refiere.

De hecho, el propio jugador admitió, años después, que pese a no haber salido campeón con Cruz Azul, le tiene una gran estima al club, esto pese a que tras su paso por Europa volvió a la Liga BBVA MX para defender los colores de Rayados de Monterrey, equipo con quien obtuvo dos títulos de Concachampions.