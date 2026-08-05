Leyenda de Cruz Azul revela lo que nadie sabe sobre el éxito de Joel Huiqui

La Máquina de Cruz Azul inició con el pie derecho su participación en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Joel Huiqui, entrenador mexicano que hizo campeón a la entidad celeste después de haber disputado únicamente siete compromisos, seis de estos en la Liguilla.

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Ahora, con una temporada completa en sus manos, Huiqui entiende que el reto será aún más grande a partir de estos momentos. De hecho, el mexicano ya recibió el aval y la confianza de un elemento que formó parte de la plantilla de Cruz Azul hace un par de décadas.

¿Chelito Delgado confía en que Huiqui tenga éxito en Cruz Azul?

César, el Chelito Delgado, tuvo una charla con el portal Vamos Azul en donde reveló lo confiado que se siente con Joel Huiqui al mando de Cruz Azul, pues considera que el técnico mexicano ha transformado a la plantilla a través de una forma de liderar a la misma que generó un éxito de inmediato.

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“Al equipo lo ha transformado realmente en todo sentido, mentalmente. Cuando asumió lo pude felicitar, que comenzaba con un camino nuevo para él. Realmente después terminó consagrándose. Es difícil, pero yo siento que lo puede lograr. Es un gran entrenador”, explicó César Delgado.

Del mismo modo, Delgado explicó que disfrutó de distinta forma las últimas dos cosechas de Cruz Azul, pues mientras que en el título del 2021 los nervios estaban a flor de piel, en este campeonato sintió una tranquilidad más grande, por lo que siente que el sueño del bicampeonato es muy factible.

¿César Delgado y Joel Huiqui estuvieron juntos en Cruz Azul?

Joel Huiqui y César Delgado sí formaron parte de la misma plantilla de Cruz Azul cuando ambos coincidieron entre el 2004 y el 2007. Posteriormente, el delantero argentino viajó a Europa para defender al Olympique de Lyon, mientras que años después Joel salió de La Máquina rumbo a Monarcas Morelia.