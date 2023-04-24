¡Fin del tridente! Neymar jugaría en este equipo la siguiente temporada

Paris Sanit-Germain conjuntó al tridente ofensivo más poderoso de Europa, así como el más mediático, sin embargo, los resultados en el terreno de juego quedaron muy lejos de reflejarse en la Champions League (torneo que viene siendo la gran obsesión del club de la capital de Francia en los últimos años).

Ciertamente los tres elementos han tenido una temporada muy buena en sus números individuales… Lionel Messi (19 goles y 15 asistencias); Kylian Mbappé (34 goles y 5 asistencias); Neymar Jr (16 goles y 11 asistencias); pero el colectivo no ha contado con argumento a favor para brillar en Europa, y los medios más importantes de Europa apuntan a una reestructuración del PSG sin su tridente ofensivo.

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Neymar abandonaría el PSG a final de temporada

De acuerdo con información del diario Mirror de Inglaterra, Neymar abandonaría el Paris Saint-Germain la siguiente temporada y apunta muy fuerte a llegar a la Premier League. Se sumaría a la eventual baja de Lionel Messi, cuyo futuro aún se desconoce pero, todos los caminos llevan a un posible regreso a Barcelona.

“El futuro de Neymar en el PSG, más allá de esta temporada, es incierto. Su venta no es descartada en medio del interés de Inglaterra”

¿A qué club iría Neymar Jr?

Según la información del diario inglés, Chelsea sería el club con mayor posición para afrontar el fichaje de Neymar Jr la siguiente temporada. El club estría listo para ofrecerle un contrato millonario que convertiría al astro brasileño en uno de los futbolistas mejor pegados de la Premier League.

“La admiración del Chelsea por el brasileño está documentada. El cambio de énfasis en el proyecto PSG significará un gran verano”, aseguró el periodista Colin Millar del diario Mirror.

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Neymar Jr y el PSG siguen liderando la Ligue 1 con 75 puntos, y cada vez están más cerca de levantar el título de liga esta temporada. El próximo compromiso del club será en la jornada 33 cuando reciban la visita del Lorient, equipo que se encuentra en la media tabla con 45 unidades.