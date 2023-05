Chicharito Hernández explota contra su veto de la Selección Mexicana

El último partido del Chicharito Hernández defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana fue en el amistoso contra Argentina, un partido en el que los dirigidos por el Tata Martino cortaron una inercia positiva de buenos resultados y fueron exhibidos por la Albiceleste; además, el partido marcó el final para el atacante del LA Galaxy, quién a partir de ese encuentro no tuvo más lugar en las convocatorias nacionales, incluida su participación en el Mundial de Qatar 2022.

El Chicharito Hernández no viste la camiseta de la Selección Mexicana desde 2019, presuntamente por una indisciplina que nunca fue aclarada oficialmente por parte de los Federativos del equipo nacional, ni en su momento, por el Tata Martino. El delantero del Galaxy, habló en exclusiva para Fox Sports, una entrevista en la que reveló detalles sobre su no llamado mientras estuvo al frente el estratega argentino.

“Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé por un compañero y yo; y así iba a ser, y te voy explicar algo, y te lo voy a decir así ‘al chile’, si la gente dudó de que hubo falta de interés mío para ir a la selección fue mentira, pero también hubo un poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la selección en ese momento... no veo a mis hijos. A mis hijos no los veo nunca. No iba a ser eso. Todo pasó como tenía que pasar”, dijo el Chicharito Hernández sobre la Selección Mexicano.

“Aquí la cuestión no fue quién se equivocó más o quién se equivocó menos. Todas las partes pudieron haberlo hecho mejor y cada una, a su conveniencia, decidió hacerlo como decidió hacerlo. Al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Desafortunadamente, claro que me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir ‘me equivoqué'. Ahí fue el problema”.

El atacante del LA Galaxy reconoció que no todos reconocieron su error tras el escándalo de Nueva York; y aseguró a él le cobraron más caro el castigo que a muchos otros que en el pasado se habían equivocado.

“A mi el dólar me lo cobraron a 100, cuando debió haber sido a 20. A mí ¿Por qué a mí, cuando ha habido otros que han hecho hasta peores, tú sabes cuáles y se lo cobran a cinco. Por algo será", señaló el Chicharito Hernández.

Tras la derrota ante Argentina, el delantero junto con algunos de los integrantes de la Selección Mexicana (Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Héctor Moreno y Marco Fabian), fueron de fiesta a uno de los bares más exclusivos de Nueva York, donde fueron captados con un grupo de mujeres que no eran sus esposas. A partir de ese escándalo, la versión no oficial es que el Chicharito Hernández habría usado el mismo hotel de concentración del equipo nacional, para dar hospedaje a las chicas mencionadas. Algo que al final le costó el trabajo al empleado de logística del equipo azteca. ¡Explotó la bomba mediática! y el atacante del LA Galaxy no volvió más.