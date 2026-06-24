¡Chequia Toca y Toca la Puerta! México Resiste la Presión en el Mundial

¡México resiste como puede! 🇲🇽⚽🥵

La Selección Mexicana atraviesa momentos complicados ante una Chequia que no deja de atacar y generar oportunidades de peligro. Los europeos presionan constantemente, mientras el Tri intenta mantener el orden defensivo y evitar la caída de su arco en este emocionante duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

