Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y los 6 jugadores del Barcelona que han conquistado este premio

Estamos a solo unas horas de que el mundo conozca al ganador del Balón de Oro en su edición número 2025, y si bien no hay nada confirmado hasta ahora, todo indica que el triunfador será nada más y nada menos que Lamine Yamal, quien se uniría a la lista de jugadores que han obtenido este premio siendo atletas del Barcelona.

Lamine Yamal tuvo un año espectacular defendiendo los colores del Barcelona, aunque su hipotético triunfo dejaría varias críticas, sobre todo, por lo que consiguió Ousmane Dembélé en el PSG. Ahora bien, ¿qué otros jugadores del conjunto blaugrana han obtenido el Balón de Oro en el pasado?

¿Qué jugadores han ganado el Balón de Oro estando en el Barcelona?

Imposible no iniciar este listado sin mencionar a Lionel Messi, quien pudo obtener el Balón de Oro siendo jugador del Barcelona en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, así como 2015 y 2019. Antes de él, sin embargo, el más reciente fue Ronaldinho, mago brasileño que fue el mejor futbolista de todos en el 2005.

Otro brasileño, Rivaldo, obtuvo el Balón de Oro como jugador del Barcelona en el año 1999, mientras que cinco años antes, en 1994, Hristo Stoichkov hizo lo mismo gracias a sus números en el club. Finalmente, los primeros dos ganadores de este premio fueron Johan Cruyff en los años 1971, 1973 y 1974, mientras que Luis Suárez fue el primero (y hasta ahora único español) en conquistarlo en 1960.

¿Qué números colocan a Lamine Yamal como favorito a ganar el premio?

Durante el año que se analiza para conocer al ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal jugó un total de 65 compromisos a nivel profesional. En estos, el futbolista español obtuvo tres títulos; además, se hizo presente con 19 goles y 24 asistencias, lo cual da una participación directa en el marcador en 43 ocasiones.

¿A qué hora y dónde será la gala del Balón de Oro 2025?

Recuerda que la gala del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre dentro del Théátre du Chátelet en París, Francia. El evento comenzará en punto de las 12:00 horas, tiempo centro de México, y podrás seguir lo mejor del mismo por esta señal.