Chicharito Hernández no entiende; así buscó generar likes en polémico video en redes

El nombre de Javier, el Chicharito Hernández, continúa siendo tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, lo anterior no deriva de sus virtudes en el campo, sino de los constantes videos que protagoniza en su cuenta personal de Instagram que, de inmediato, generan mucha polémica por su contenido.

¿Javier ‘Chicharito’ Hernández es la solución para Chivas?

Uno de los últimos videos que realizó se volvió viral prácticamente en cuestión de horas dado que este analiza la situación de Punch, un monito que se ha vuelto popular en redes. Ante esto, vale conocer qué dijo el Chicharito Hernández sobre este animal y cómo reaccionaron los usuarios ante ello.

¿Qué dijo el Chicharito Hernández sobre Punch?

Fue hace unos días cuando el Chicharito Hernández compartió un video en su hogar analizando la situación que vive Punch, monito que ha sufrido el desprecio de parte de la mayoría de monos dentro del zoológico en donde habita y que, por tal motivo, se ha ganado el cariño de usuarios en redes.

Lo curioso de la situación es que, mientras analizaba este hecho, Javier comenzó a llorar al asegurar que lo ocurrido no es más que una manera de vivir: “Punch nos conmovió porque es fuerte y es real. Él trata de defenderse sin saber completamente cómo hacerlo, y todos hemos hecho esto en algún momento”.

¿Chicharito Hernández solo busca generar likes en sus redes?

Una de las mayores críticas que Javier recibió derivado de este video guarda relación con su necesidad, de acuerdo con algunos usuarios, de ser viral con prácticamente cualquier tipo de contenido, esto con la intención de mantenerse presente entre los aficionados -o no- del futbol.

Por lo pronto, vale decir que la última experiencia profesional del Chicharito Hernández se dio a finales del año pasado, esto luego de fallar el penal que, a la postre, significó la descalificación de Chivas frente a Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Apertura 2025.