ÚLTIMO MOMENTO: ‘Chicharito’ saldría de Chivas para volver a jugar en EUROPA

La carrera de Javier Hernández puede dar un giro inesperado. A pesar de que el delantero de 37 años de edad no ha podido rendir de buena forma desde su regreso a Chivas, hay rumores que colocan a ‘Chicharito’ de vuelta en Europa para volver a jugar en Inglaterra.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025

Desde su retorno al Club Deportivo Guadalajara a inicios del 2024, el atacante tiene un registro de 35 partidos jugados con tres goles, pues su carrera se ha visto mermada por lesiones que le han impedido tener minutos. En la presente campaña, el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Javier Hernández tiene una marca de 20 minutos jugados de cara al Clásico Nacional de la Jornada 8 ante el Club América, partido para el que el ‘Chicharito’ se encuentra en la convocatoria de Gabriel Milito.

¿Dónde jugaría ‘Chicharito’ en 2026?

De acuerdo a diversos reportes, el delantero mexicano podría volver a Inglaterra para jugar en Segunda División, pues su contrato con el ‘Rebaño Sagrado’ estaría cerca de terminar por lo que se especula que ‘Chicharito’ regresaría a Europa en 2026 rumbo a la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Como jugador de Chivas, Javier Hernández tiene una marca total de 115 compromisos jugados con 32 anotaciones y 10 asistencias. En su paso por Europa, el atacante fue parte de las filas del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla antes de firmar en la Major League Soccer con Los Angeles Galaxy.

En Inglaterra, ‘Chicharito’ ya sabe lo que es ser campeón, pues con los ‘Red Devils’ se hizo de dos títulos de Premier League, dos Community Shield. Al momento, no se ha dado el nombre de los equipos interesados en llevar al jugador mexicano a sus filas, no obstante, el equipo que lo busque podría firmarlo como agente libre si es que su contrato con Chivas expira al terminar el Apertura 2025.

Te puede interesar: OFICIAL: Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para el Mundial