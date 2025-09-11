OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025

Tigres ha dado un bombazo en el mercado de fichajes. Se acerca el cierre de transferencias y registros para el Torneo Apertura 2025, por lo que la escuadra de la UANL ha incorporado a sus filas a un refuerzo proveniente de Europa, otro elemento que llega de Francia incorporándose al histórico goleador, André-Pierre Gignac.

Tigres anuncia refuerzo para el Apertura 2025

Mediante redes sociales, Tigres Femenil le dio la bienvenida a Ève Périsset, defensa que ha pasado por las filas del Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain, Girondins de Burdeos y Chelsea. Con 30 años de edad, la zaguera ha sido campeona en Francia e Inglaterra, teniendo entre sus logros un campeonato de Champions League.

Jugando para el Lyon, Ève Périsset estuvo con el cuadro de ‘Las Leonas’ durante cuatro temporadas, teniendo un total de 28 apariciones y un gol con el OL.

En su traspaso al PSG, la defensora puso consolidarse teniendo una marca de 98 compromisos disputados en los que pudo hacer diez goles. Posteriormente, en el Girondins de Burdeos vio 46 partidos jugados con tres anotaciones y recientemente, jugando para las ‘Blues’, la zaguera tuvo 64 apariciones con el Chelsea marcando dos tantos.

Entre sus logros, Ève Périsset tiene una UEFA Champions League en la Temporada 2015/16 jugando para el cuadro de Lyon. Por otro lado, ha levantado en cuatro ocasiones el campeonato de Primera División Femenina de Francia, así como dos Women’s Super League y cinco Copas de Francia.

Actualmente, en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, las ‘Amazonas’ lideran la competencia con 25 puntos luego de ocho victorias, un empate y una derrota tras 10 partidos disputados. Ève Périsset llega al equipo más ganador de la categoría femenil en México. Tigres cuenta con seis campeonatos de Primera División y cuatro subcampeonatos.

