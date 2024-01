‘Chicote’ Calderón asegura: “América es lo más grande que hay”

La llegada de Cristian ‘Chicote’ Calderón al América es una de las más polémicas para el club en los últimos años, por ser el Guadalajara su equipo de procedencia. Y con apenas unos días de amarillo, ya le dio un golpe a su pasado rojiblanco.

Mucho se habla de mi llegada, pero prefiero demostrar en la cancha. La gente me recibió muy bien. Al llegar aquí mi familia vio mi felicidad. Creo que aquí, este club y esta institución es lo más grande que hay”, dijo, en entrevista con la propia institución azulcrema.

Te puede interesar: Los mejores memes de las primeras palabras de Cristian ‘Chicote’ Calderón con América

Capítulo 61 completo: Conocemos a los ganadores | DBUT FC

Los objetivos del ‘Chicote’ Calderón con el América

Una de las cosas por las que mostró mayor ilusión el lateral izquierdo de 26 años es la idea de compartir vestidor con destacados futbolistas sudamericanos, un marcado contraste con su reciente experiencia en las Chivas.

“Es un privilegio tener ahora como compañeros a muchos seleccionados, no nada más de México, sino de Uruguay, chilenos… Al final, eso es bueno porque sabes con quién te estás peleando un puesto”, comentó.

CEl zaguero habló de la impresión que le dejó conocer todos los rincones que ahora formarán parte de su día a día: “Es algo imponente. Me había tocado venir acá a jugar con la Sub-20, pero hoy que me toca entrar a los vestidores, al gimnasio, al área de terapia, la verdad que todo es muy grande. Tienen unas instalaciones espectaculares, las cuales voy a disfrutar por mucho tiempo”, aseveró.

‘Chicote’ explica por qué eligió al América

Contó qué fue lo primero que cruzó su mente cuando se enteró de que la directiva azulcrema estaba interesada en ficharlo, pese a los problemas de indisciplina en los que se ha visto involucrado.

“Cuando me lo dicen, me lo plantean y me gustó la idea. Me dijeron que era una apuesta por mí y yo dije: ‘es un reto, lo tengo que tomar y asumir como se debe’. Sí me alegré muchísimo, porque quién no se va a alegrar. Te alegra, te motiva y te hace sentir que puedes lograr muchas cosas que son por las cuales yo estoy acá”, explicó.

Por último, envió un mensaje a la afición del América: “Que confíen, sé que a lo mejor mi llegada no es bienvenida, a lo mejor mucha a mucha gente no le cae el 20, mucha gente no lo quería, pero al final estoy aquí para hablar dentro del campo, demostrarle al profe y ganarme todo el respeto y cariño de la gente, pero dentro del campo. Es un reto chingón”.

Te puede interesar: América sufre y derrota a Atlas en la J1 del Clausura 2024