Chivas tendrá 6 bajas, pero recupera a su JOYA para la vuelta de los cuartos ante Tigres

Estamos a unos días para que se lleve a cabo uno de los duelos más vibrantes dentro de la vuelta de los cuartos de final. Aquí, Chivas está obligado a darle la vuelta al 3-1 que Tigres le recetó en la cancha de un Volcán Universitario que estuvo a reventar en todo momento.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Chivas comenzó ganando el encuentro, aunque, tras un par de desatenciones, Tigres vino de atrás para terminar el partido con ventaja de 3-1. Ahora, el Rebaño Sagrado deberá enfrentar este juego con seis bajas; sin embargo, con el regreso de una de sus joyas.

¿Qué jugador regresa a Chivas para el duelo ante Tigres?

De acuerdo con información del periodista José María Garrido, el conjunto dirigido por Gabriel Milito contará con la presencia de Hugo Camberos, jugador de 19 años de edad que se perdió el último partido de su club por molestias pero que, sin embargo, estaría listo para este compromiso.

Te puede interesar: Aumenta la polémica entre América y Pumas; este juego lo provocó

Te puede interesar: ¿Por qué Cruz Azul es favorito a ganar el Clausura 2026?

Eso sí, la fuente establece que Hugo Camberos sigue con algunas dolencias que, en esencia, le impedirían ser titular en el duelo frente a los de la UANL; sin embargo, se espera que esté en el banquillo de suplentes para que pueda tener minutos en la parte complementaria si es que esto fuese necesario.

A pesar de ello, vale decir que Chivas contará con seis bajas más para este duelo. La primera de ellas es Daniel Aguirre por lesión, mientras que las restantes derivan del llamado del Vasco Aguirre a través de la Selección mediante futbolistas como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

¿A qué hora es el juego entre Chivas y Tigres?

Será este sábado 9 de mayo cuando Chivas y Tigres se vean las caras una vez más en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido, a disputarse en el Estadio Akron, se llevará a cabo en punto de las 7:07 de la noche.