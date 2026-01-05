OFICIAL: Chivas anuncia BAJA de una de sus FIGURAS previo al Clausura 2026

De cara al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, certamen que inicia el próximo viernes 9 de enero, Chivas dio a conocer la baja de uno de sus jugadores.

"Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto...", se lee en las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara, escuadra con la que el defensor tuvo 118 encuentros disputados con marca de cuatro goles y nueve asistencias.

A falta de que Pachuca lo haga oficial, el zaguero de 28 años de edad va a firmar contrato con los 'Tuzos' para vestir el tercer jersey a lo largo de su carrera pues anteriormente, Alan Mozo fue parte de Pumas con quienes vio 161 partidos jugados antes de partir al 'Rebaño Sagrado'.

En la nueva campaña de la Liga BBVA MX, Chivas debuta recibiendo a Pachuca en la cancha del Estadio Akron, partido en el que Alan Mozo podría enfrentar a sus excompañeros ahora bajo las instrucciones de Esteban Solari.

