Chivas blinda a la Hormiga González; ¿cuánto deben pagar desde Europa por él?

Armando, la Hormiga González fue la sensación del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues en un total de 17 partidos logró sumar 12 goles convirtiéndose, con ello, en el goleador de las Chivas del Guadalajara y en uno de los máximos anotadores de esta temporada.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

El presente de la Hormiga González, así como el futuro que se plantea y su posibilidad de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha obligado a Chivas a blindarlo a través de una cláusula por demás espectacular no solo para el futbol mexicano, sino también para el viejo continente.

¿Cómo blindo Chivas a la Hormiga González?

Según detalla el periodista César Luis Merlo, Chivas llegó a un acuerdo con Armando González para renovar su contrato, el cual incluiría una especie de cláusula misma que cuenta con distintos precios para el futbol mexicano y europeo, esto en caso de que llame la atención del viejo continente.

Te puede interesar: ¿Cuáles fueron las mejores rivalidades de El Hijo del Santo en su carrera?

Te puede interesar: ¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul para el próximo torneo?

La fuente detalla que el contrato de la Hormiga con el Rebaño Sagrado se expande hasta el 2030, lo cual lo coloca como un futbolista a futuro de la institución. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los 15 millones que Chivas pide para quien lo desee en Europa, así como 18 para los interesados en México.

La intención del club es que Armando se mantenga durante un tiempo considerable en la institución para que siga creciendo como delantero y, después, dar el salto a Europa, pues entiende que 15 millones de dólares es un precio justo por un delantero que podría ir a la siguiente Copa del Mundo.

¿Cuántos goles tiene la Hormiga González en Chivas?

Después de brillar en las fuerzas básicas del club, Armando González llegó al primer equipo en enero del 2024, por lo que está a punto de cumplir dos años con la institución, En Chivas , el delantero de 22 años de edad acumula 17 anotaciones y tres pases a gol en 46 duelos disputados.