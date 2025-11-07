¿Merecida convocatoria? Estos son los números de la “Hormiga” González

La explosión goleadora de Armando "Hormiga" González en el Apertura 2025 ha tenido su merecido premio. El delantero de Chivas, autor de 11 anotaciones en 16 partidos, recibirá su primera convocatoria con la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA de noviembre, según confirmó Omar Villarreal.

La lesión de Santiago Giménez con el Milan abrió una ventana de oportunidad que el atacante rojiblanco ha sabido aprovechar con su espectacular rendimiento. A sus 22 años, la "Hormiga" no solo pelea el campeonato de goleo del torneo empatado con Joao Pedro y Paulinho, sino que ahora se proyecta como una alternativa real de cara al Mundial 2026.

Oportunidad de oro de cara al Mundial 2026

Su evolución este semestre ha sido remarcable, pasar de promesa interesante a una realidad, demostrando una madurez impropia de su edad y una definición ante el arco que pocos jóvenes mexicanos han exhibido en los últimos años.

Para Aguirre, esta convocatoria representa la apuesta por el talento local en un momento donde las opciones ofensivas atraviesan por distintas circunstancias. Además de la baja de Giménez, Raúl Jiménez sufre de lesiones constantes por la edad y Henry Martín ha sido totalmente excluido tras no tener actividad.

El duelo ante Monterrey en la jornada final será su último examen antes del llamado oficial. Si mantiene su ritmo goleador, González podría no solo ganar la campeonato de goleo, sino consolidarse como la gran sorpresa de la Selección Azteca en vísperas del torneo más importante en la historia del deporte nacional en los últimos años.

