Chivas es el club más importante en la historia de la Selección Nacional; este dato lo comprueba

Las Chivas del Guadalajara han establecido un récord que, de acuerdo con los números, lo colocan como el equipo más importante en la historia de la Selección Nacional Mexicana, al menos, en los Mundiales, esto después de lo vivido el jueves pasado en la cancha del Akron.

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Como sabes, la Selección Mexicana sumó su segunda victoria en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de derrotar al combinado de Corea del Sur por 1-0 con anotación de Luis Romo, quien pese a las críticas recibidas fue protagonista del único tanto del partido.

¿Por qué Chivas es el club más importante en la historia de la Selección Nacional?

De acuerdo con Misterchip, reconocido periodista español, Chivas es el equipo que más goles ha proporcionado con la Selección Mexicana en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA, lo cual habla del impacto de esta institución con el combinado nacional en este evento.

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Ranking de los clubes mexicanos que más goles han aportado a la selección de México en TODA la historia de la Copa del Mundo (con el de Luis Romo hoy):



CD Guadalajara: 13 goles (9 jugadores)

Club Necaxa: 7 (4 jugadores)

Club América: 6 (5)

Pumas UNAM: 5 (5)

CF Atlante: 4 (3)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 19, 2026

Y es que, de acuerdo con su análisis, Chivas ha aportado un total de nueve futbolistas que se han hecho presentes en el marcador para la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales, siendo el último ellos precisamente Luis Romo en la victoria de México sobre Corea del Sur.

Del mismo modo, Chivas “registra” 13 anotaciones a través de nueve jugadores distintos en la historia de los Mundiales, mientras que el segundo lugar en este apartado es Necaxa con siete tantos en cuatro futbolistas. Finalmente, el tercer puesto es el Club América con seis tantos a través de cinco jugadores.

¿Luis Romo será titular en el juego entre México y Chequia?

A pesar del tanto obtenido en el partido ante Corea del Sur, luce poco probable que Luis Romo vuelva a la titularidad cuando la Selección Mexicana se mida al combinado de Chequia, en duelo programado para este miércoles en punto de las 7 de la noche.