Chivas: Comparan a Milito con Almeyda por este dato que no lograba en una década

Después de un inicio por demás turbulento en donde incluso se habló de su posible salida, en estos momentos las Chivas de Gabriel Milito no solo están parcialmente calificadas a la Liguilla del futbol mexicano, sino que lograron algo que no ocurría desde hace 10 años, cuando Matías Almeyda estaba al mando del club.

La apuesta de Chivas por su cantera

Chivas enfrentará la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 con un aliciente importante que sugiere haber vapuleado al Atlas en el auténtico Clásico Tapatío. De hecho, este resultado hace que su entrenador, Gabriel Milito, repita algo que no ocurría en el Rebaño Sagrado desde hace más de una década.

¿Por qué en Chivas comparan a Gabriel Milito con Matías Almeyda?

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX fue el escenario perfecto para que Chivas obtuviera el triunfo en los dos clásicos que tiene: el Nacional y el Tapatío. Curiosamente, el Guadalajara no lograba este hecho desde hace 10 años, cuando lo obtuvo al mando del argentino Matías Almeyda.

Te puede interesar: Conoce la espectacular cartelera de El Hijo del Santo en su función de despedida

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para el GP de México 2026?

Fue en el Apertura 2015 cuando el Pelado llegó al Rebaño Sagrado y, pese a que en su primer torneo no fue campeón, sí tuvo la oportunidad de derrotar a sus rivales más grandes. Ahora, este hecho se repite en el Apertura 2025 luego de los triunfos ante América y Atlas en la Jornada 9 y 15, respectivamente hablando.

Y, por curioso que parezca, en la historia de Chivas solamente cuatro entrenadores han logrado ganar sus clásicos en su torneo de debut en el Rebaño Sagrado, pues además de lo ocurrido con Matías Almeyda y Gabriel Milito la historia se remonta a Hans Westerhof en 2003, así como a John Van’t Schip en 2012.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chivas?

La Jornada 16 del futbol mexicano cerrará con un duelo con pronósticos reservados, esto cuando Chivas visite el Hidalgo para medirse a Pachuca en un juego directo por entrar a la Liguilla de forma directa. Dicho compromiso se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en punto de las 19:00 horas.