Revelan la CARTELERA de la función final de El Hijo del Santo; ¿cuándo y dónde es?

El Hijo del Santo es, sin duda, uno de los luchadores más importantes en la historia del deporte mexicano, por lo que este año se espera que confirme su retiro oficial como profesional. Ante ello, se han revelado cada vez más detalles de lo que sería la cartelera de su última función.

Se sabe que El Hijo del Santo se despediría de sus miles de aficionados precisamente en el centro del país, lugar en donde tanto él como su padre forjaron una carrera por demás espectacular en el cuadrilátero. Ante ello, vale la pena conocer la cartelera que ha comenzado a circular en las redes sociales.

¿Cuál es la cartelera de la función final de El Hijo del Santo?

El combate principal tendrá la participación de El Hijo del Santo, quien hará mancuerna con Alberto El Patrón, el Santo Jr y LA Park para medirse a Texano Jr, Dr. Wagner Jr, El Hijo de Fishman y Ángel Blanco Jr. La lucha semifinal, por tanto, contará con un mano a mano de locura entre el Ciclón Ramírez Jr y Último Dragón.

Se esperan un total de siete combates en esta última función de El Hijo del Santo, y si bien las dos últimas son las que llaman poderosamente la atención, también habrá una lucha junior de leyendas entre Puma King, Máscara Sagrada NG, Tigre Blanco Jr y Bobby Lee NG ante La Park Jr, Hijo de LA Park, Hijo de Dos Caras y Galeno del Mal. Los demás combates serían los siguientes:

Pig Destroyer, Pig Destructor y Pig Pool vs Cuervo, Scoria y Charly Manson.

Juventud Guerrera, Crazy Boy y Psicosis vs Pimpinela, Diva Salvaje y Mamba.

Julissa Mexa, Lady y Faby Apache vs Goya Kong, LuDark y Gatúbela.

Micro Texano, Micro Súper Nova y Mini Tigre Blanco vs Mini Psicosis, Microl y Mini Rey Espectro.

¿Cuándo y dónde sería la última función de El Hijo del Santo?

El Hijo del Santo habría escogido la capital del país para despedirse oficialmente de la lucha libre profesional, pues se menciona que su última función se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre dentro del Palacio de los Deportes, en un horario aún por confirmar.