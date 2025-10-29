Este es el COSTO de los boletos para el GP de México 2026; ¿cuándo salen a la venta?

El fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más importantes dentro del mundo deportivo en el país, y apenas terminó ya se conoce más respecto a lo que se vendrá el siguiente año. El GP de México ha confirmado el día de venta de los boletos para la carrera 2026, por lo que aquí conocerás más sobre sus costos.

Como sabes, el GP de México 2025 trajo consigo la victoria de Lando Norris, piloto de McLaren que, pese a los silbidos que recibió, lideró prácticamente todo el circuito de la mano de sus asesores. Ahora, los fanáticos de la F1 en México se preguntan cuánto costarán los boletos para el siguiente año.

¿Cuánto costarán los boletos para el GP de México 2026?

De acuerdo con información de la cuenta de X Tickets Mx, el costo de los boletos de la Fórmula 1 para el GP de México 2026 tendrán un promedio de 20 mil pesos. De hecho, mientras el más económico valdrá 3 mil 900 pesos, el más elevado tendrá un valor de 61 mil 750 pesos.

El boleto más barato para disfrutar del GP de México 2026 se podrá ver a través de la Zona Accesible y la Zona Naranja del Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que el más elevado, que asciende a más de 60 mil pesos, forma parte de la Zona Verde el inmueble, una de las más codiciadas del mismo.

¡Qué no pare la #F1ESTA! ⚽️ 🏎️ Sigamos celebrando en el #MexicoGP 2026. 🎉 🇲🇽



🎟️ Preventa Banamex: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta Anticipada Banorte: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta General: 12 de noviembre



6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Conoce más… pic.twitter.com/Q36x6rweDE — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 28, 2025

Recuerda que el GP de México se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre del 2026, por lo que coincidirá con las fechas de Halloween y Día de Muertos. Además, ya contará con la presencia de Checo Pérez, quien volverá a la F1 la próxima temporada para defender los intereses de Cadillac.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el GP de México 2026?

La preventa para adquirir los boletos del GP de México rumbo al siguiente año comenzará el lunes 10 y martes 11 de noviembre para quienes cuentan con la tarjetahabientes de Banamex y Banorte desde las 11 de la mañana, mientras que la venta general será un día después. ¿Estás listo para disfrutar una vez más de la F1 ?