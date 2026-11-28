Jorge Valdano está convertido en uno de los analistas más importantes que existen en los medios de comunicación y que, en el pasado, trasladó sus conocimientos en el terreno de juego, principalmente en el Real Madrid y en la Selección de Argentina durante un largo periodo de tiempo.

Bajo este contexto, la realidad es que muchas de las declaraciones que Jorge Valdano suele conceder a los medios se vuelven tendencia por el impacto que tienen en el mundo del futbol. Ante tal situación, no está de más conocer una de las frases más importantes que ha dicho hasta ahora.

¿Cuál es la mejor frase dicha por Jorge Valdano?

El exfutbolista y analista profesional, que tiene una gran relación con Azteca Deportes, explicó la importancia que el futbol y el estilo de juego tienen en un equipo, lo cual habla de la forma en cómo él observa el balompié y la razón por la que tiene a sus técnicos “consentidos” en el campo.

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Dicho lo anterior, hace unos años declaró que el futbol se tiene que respetar de la misma forma en cómo ocurre con cualquier otro deporte a través de la belleza y la precisión, motivo por el cual dijo la siguiente frase: “tratar bien al balón es tratar bien al aficionado”, explicando lo relevante que es este punto para él.

¿Cuáles fueron los máximos logros de Jorge Valdano?

A Jorge Valdano se le recuerda mucho por formar parte de la Selección de Argentina que ganó la Copa Mundial de la FIFA en México 1986 siendo parte fundamental del cuadro sudamericano. Además, en dicho torneo fue un elemento que se consagró de tres cuartos del campo en adelante.

Por si esto fuera poco, a nivel Argentina Jorge Valdano también logró el campeonato de Liga con el Newell’s en el año 1974, así como dos Ligas de España y dos Copas de la UEFA con el Real Madrid. Por último logró ser incluído al Salón de la Fama durante la edición 2017.