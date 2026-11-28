El mercado de fichajes está cada vez más cerca de llegar y, dentro de la Liga BBVA MX, uno de los equipos que más movimientos podría tener es Cruz Azul, lo anterior considerando que el 2027 será el año en donde el club cumplirá un centenario de vida dentro del balompié azteca.

Con este contexto, la directiva de Cruz Azul tiene como objetivo principal fraguar la mejor plantilla del futbol mexicano con el objetivo de ganarlo todo en su año centenario. En ese sentido, desde hace algunos días ha circulado el rumor respecto a un jugador que podría abandonar La Noria para el 2027.

¿Cuál sería la baja inesperada de Cruz Azul para 2027?

De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova a través de su cuenta de X, en Cruz Azul no descartan la posible salida del mexicano - argentino Luka Romero, mediocampista que se puede desenvolver en prácticamente todas las zonas, principalmente como extremo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La fuente detalla que, de hecho, Luka Romero sería pretendido por el Boca Juniors de Argentina para el siguiente año. Y aunque en Cruz Azul no descartan su salida, la realidad es que las pretensiones económicas entregadas por el conjunto xeneize no serían las esperadas por los celestes.

¿Cuál es el valor de Luka Romero?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, el valor de Luka Romero asciende a los 4.5 millones de euros. Cruz Azul lo fichó hace unos años gracias a sus virtudes y a que ofrecía minutos a la Regla de Menores, situación que ya no ocurrirá así para el próximo torneo.

Ante ello, desde La Noria no ven con malos ojos su posible salida considerando que el club también quiere reforzar el centro de su campo. En ese sentido, rumores en Nuevo León y el centro del país establecen que Cruz Azul buscaría el fichaje de Iker Fimbres, elemento de Rayados de Monterrey.